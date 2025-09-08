10歲女童下體痕癢驚揭遭性侵！爺爺60歲好友是淫狼　獸行曝光被捕

馬來西亞發生兒童遭性侵案件，色魔更是熟人！被捕的六旬男子與受害10歲女童的已故爺爺是好友，卻暗裏色心大起，多次向女童伸出狼爪。其後女童感下體痕癢而向家人求助，終揭發男子獸行。警方調查後將涉案男子拘捕，正循刑事法典第376條文強姦罪行方向跟進。



涉案男子駕駛電單車，接載女童回家性侵。（AI生成圖片）

被捕男子和受害人一家關係良好

當地媒體於今年9月報道，案件發生在馬來西亞霹靂州金寶縣，金寶警區主任納茲裡警監交代案情時指出，60歲被捕男子與10歲受害女童爺爺是好友，經常到對方家中作客，而女童的爺爺去世前，經常由被捕男子協助接送前往醫院接受治療。女童爺爺其後去世，而被捕男子繼續與對方一家保持聯絡，與受害女童及其家人關係良好。

女童因下體痕癢求助，父親才揭發女兒遭到性侵。（AI生成圖片）

女童多次遭到性侵

涉案男子在女童家人面前，展現其友善和樂於助人的一面，且不時駕駛電單車載同女童外出用餐，一直沒有引起女童家人懷疑。但其實早於2024年9月起，男子已接載女童回家性侵，最後一次犯案相信是2025年8月21日下午2時許，受害女童在學校期間被涉案男子帶走，繼而前往其雙層排屋住所，但因正值經期，所以女童沒有被侵犯。去到同月31日，女童向家人表示下體痕癢，父親查問下才揭發女兒遭到性侵。

警拘捕淫狼

警方經調查後拘捕涉案男子，正循刑事法典第376條文強姦罪行跟進案件，受害女童被送到醫院接受檢查和治理。

（綜合）