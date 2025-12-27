男嫖客「照騙」樣子落差大！未成年女學護嫌棄大肚腩　遭硬上怒告

台灣發生嫖客涉嫌性侵案。高雄1名男子透過交友程式開價3,000新台幣（約750港元），邀請1名未成年女學護和他進行性交易。雙方見面後，女學護發現男方有「大肚腩」，生殖器太小，皮膚很差，手指既黑且髒，和照片落差極大，她明言只接受「不用生殖器進入」方式進行性交易。男子向女學護怒摑箍頸強制性交得逞，事後捱告拒認罪，最終被判2罪罪成，分別入獄4個月和4年6個月。



女學護發現吳男有「大肚腩」，生殖器太小，皮膚很差，手指既黑且髒，和照片落差極大，吳男怒摑箍頸強制性交得逞。（示意圖／gettyimages）

開價3,000新台幣進行性交易

台媒於今年12月報道，案發於2023年12月10日下午3時許，涉案吳姓男子透過交友程式認識受害人，當時她就讀護專課程2年級，16歲以上未滿18歲，雙方互傳個人照片，交代基本身份資料，吳男得知對方缺零用錢，但不想向父母開口，於是開價3,000新台幣（約750港元）進行性交易，女學護聞言答應，相約在1間旅館見面。

戴上安全套性侵女學護

雙方碰面後，女學護發現對方身高沒有1.7米高，而且有「大肚腩」，皮膚狀況欠佳，手指又黑又髒，和照片落差極大，拒絕發生肉體關係，只能接受「不用生殖器進入」方式進行性交易。但吳男不理會女學護反對，怒摑箍頸戴上安全套硬上，事後更沒有付錢，直接將她趕出旅館房間，受害人報案提告。

受害人向母親求助，之後報案提告。（示意圖／gettyimages）

男被告直認被嫌棄

吳男一直否認犯罪，辯稱自己在程式遇到的女網民都是成年人，不知道原告未滿18歲，只記得對方讀5年制護專課程，卻忘記幾多年級，他更指稱，被原告嫌棄生殖器太小，所以雙方停止交易，自己當時很憤怒，但沒有發洩在對方身上。

法官判2罪罪成 入獄4個月和4年6個月

法官綜合相關證據，考慮到原告案發後向母親求助，母親特意深夜從桃園南下高雄，可見事件嚴重，受害人情緒狀況惡劣，加上從事性交易在社會觀念上仍屬負面事情，若沒有受到重大侵害，沒有必要冒住被父母責備的風險而提告。法官審理後，裁定被告「18歲以上之人與16歲以上未滿十八歲之人為性交易」罪成，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金，「成年人故意對少年犯強制性交」同樣罪成，判處4年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）