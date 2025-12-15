女碩士懸賞500台幣除蟑螂！變態男偷拍內褲︰色誘我？　下場慘了

許多人害怕蟑螂，需要請其他人協走趕走或殺曱甴。台南1名女碩士驚見屋內有蟑螂，情急之下開價500新台幣（約127港元）報酬，徵求「勇士」幫手殺曱甴。1名男子報名前往代勞，入屋後卻趁機偷拍女碩士在床上的內褲，並將照片傳送給友人，形容「這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是在色誘我？」等。受害人事後得知事件提告，法官認為男被告侵犯受害人私隱，判處賠償12萬新台幣（約3萬港元）精神慰撫金。



林男入屋後趁機偷拍女碩士在床上的內褲。（示意圖／gettyimages）

變態男偷拍內褲︰是不是要勾引我？

台媒於今年12月報道，案發於2023年10月17日凌晨，該名女碩士發現住所出現蟑螂，大驚在網上稱開價500新台幣（約127港元），希望有「勇士」前來殺曱甴。涉案林姓男子見狀報名，其後按照指示上門處理曱甴，入屋後見到女方床上的內褲，於是趁機偷拍，並把照片傳送給其他友人，聲稱「你看這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是要勾引我？」、「她這樣是不是在色誘我？」等內容。

林男將偷拍內褲照片傳送給友人，形容「這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是在色誘我？」等字句。（示意圖／gettyimages）

受害人大怒提告

受害人事後透過友人轉述得知自己的內褲遭到偷拍，友人更協助錄音，錄得林男說出相關不雅內容，令她感到非常生氣噁心，於是提告索償20萬新台幣（約58萬港元）。林男雖然承認偷拍，但否認將照片傳送給其他人，稱沒有侵犯私隱，加上沒有向當事人說出性騷擾言詞，所以不認為自己有罪。

男被告被判賠償12萬新台幣

法官卻認為，林男拍攝原告私人領域，並將該張照片展示給其他人，的確構成侵犯私隱罪行，考慮到男被告高職畢業、雙方地位、收入和財產等因素，判處被告賠償12萬新台幣（約3萬港元）精神慰撫金，全案可上訴。

（綜合）