父母縱獨子性侵3女亂倫！15歲女崩潰揭露　母叫她作偽證免兒入獄

老一輩重男輕女，甚至縱容兒子欺負女兒，結果只會造成禍害無窮！台灣新北1名男子屢次性侵胞姊和2名妹妹，但父母重男輕女，明知性侵亂倫一事，但只要求女兒「離他遠一點」，放任她們受害多年。



15歲受害大妹透露兄長獸行後，法庭頒下保護令，色男卻屢次違反保護令回家，再次對大妹伸出狼爪，時間長達近1年，母親更希望受害人作偽證，避免兒子入獄。法官認定男被告「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，「成年人故意對少年犯違反保護令」同樣罪成，入獄4個月，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）。



色男屢次性侵胞姊和2名妹妹。（示意圖／gettyimages）

上下其手性侵大妹

台媒於今年12月報道，涉事一家五口住在新北市，色男有1名胞姊和2名胞妹，仗着父母重男輕女，多次性侵3姊妹，當中2023年3月19日晚上，15歲大妹在住所書房使用電腦，色男回家假借聊天之名，向大妹上下其手，無視對方反抗，將她抱在腿上舔耳猥褻，繼而性侵得逞。

大妹︰父母要保護哥哥

同月24日，大妹因遭性侵而情緒憂鬱，所以向學校請假，教官了解事件，她才吐露遭胞兄性侵，提及當時家人都在家，但「父母要保護哥哥」、「不會有任何動作」，她事後更辦理休學。

受害人吐露遭胞兄性侵，事後更辦理休學。（示意圖／gettyimages）

無視保護令繼續性侵

相信校方跟進事件，而法庭同年9月頒發保護令，裁定色男未來2年必須遠離大妹住所至少50米，但色男沒有理會，直到2024年9月前，仍然以每周1次的頻率回家，繼續利用大妹使用電腦之際，和她在書房獨處，再次伸出狼爪，時間長達近1年。

小妹供稱︰母親希望做偽證免哥哥入獄

案件在新北地院進行審理，男被告否認性侵，反稱是母親要求他回家，他才會違反保護令；但大妹表示，自己從國小4年級起遭到胞兄性侵，當時父母只是要求她「離哥哥遠一點」，她被安置到國中2年級才回家，卻再遭胞兄性侵，當時她已是「半放棄」，認定父母不會理會，自己抵抗都沒用，「被性侵時只希望能快點結束」。小妹也供稱，母親希望大妹做偽證，避免胞兄入獄。

法官裁定「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，入獄3年6個月，「成年人故意對少年犯違反保護令」同樣罪成，判處4個月有期徒刑。（示意圖／gettyimages）

男被告在家中有重要地位

法官檢視大妹的驗傷紀錄，顯示對方的確從小學開始就遭人性侵，今次也在其下體驗出男性DNA，諮商紀錄亦顯示受害人家族非常重男輕女，男被告在家中有重要地位，受害人自認不重要，習慣忽略自己需求，被性侵時沒有主動告知母親和姊妹，「認為獨自承受就好」，甚至因擔心被告遭到處罰而哭泣，自責令到被告無法回家，沒有誣衊被告的動機。

入獄3年6個月和4個月

法官更指出，被告早於2015至2019年期間，先後性侵3姊妹，導致她們遭到安置在機構暫住，2023年至2024年猥褻小妹，導致小妹再被安置，可見被告經常和3姊妹獨處時仲狼爪，就今次案件，法官裁定「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，入獄3年6個月，「成年人故意對少年犯違反保護令」同樣罪成，判處4個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元），全案可上訴。

（綜合）