亂倫猥褻！獸父稱︰媽媽都不跟我做　拉未成年女兒入房吻頸摸下體

台灣發生性侵未成年女兒的亂倫案。桃園1名有性罪行前科的男子，被指見到即將升讀國二的女兒打算洗澡時，竟表示「媽媽都不跟我做」，強行將女兒拖入房間，然後不女兒意願親吻其頸部，甚至撫摸其下體，女兒一度腳踢反抗，但獸父恐嚇「若再繼續踢，也會對妹妹這樣」，其後見到女兒不斷哭泣才停手。



男子的獸行曝光，受審時辯稱因關閉女兒手機的上網功能，而且沒收其個人物品，所以才會被誣告。但法官沒有接納被告口供，裁定「成人對未滿14歲女子犯強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑4年6個月。



受害女童遭父親強行拉入房中猥褻。（AI生成圖片）

獸父恐嚇︰妹妹也會被我這樣做

台媒於今年8月報道，涉案男子早前因妨害性自主案件，遭法院判刑，所以留有前科。今次案件在桃園地院進行審理，案發正值2017年8月暑假，受害女童由國一升國二。女童表示，當天跟隨父親外出工作，回家後準備洗澡，卻被父親從浴室拉出抱到房間，父親強行觸摸其下體等位置和吻頸，同時表示「媽媽都不讓我看」、「媽媽都不跟我做」。女童即時反抗並踢父親，對方卻恐嚇「若再繼續踢，妹妹也會被我這樣做」，所以她不敢反抗，只能安靜哭泣，父親見狀才停手。

被告辯稱遭女兒夾雜私怨誣告

被告在庭上否認獸行，辯稱案發前曾經關閉女兒手機門號上網功能，同時沒收其個人物品，導致父女感情變差，女兒因而謊稱遭到強制猥褻，加上女兒和妹妹相差1歲，暑假期間一同在家，如果女兒被猥褻，妹妹應該會發現事件。

法官判處被告入獄4年6個月。（AI生成圖片）

母親告知妹妹遭父親性侵 受害人才揭露獸行

但受害女童強調，自己之所以會說出這段經歷，全因母親曾詢問她，父親有否「對妹妹做不好的觸碰」，女童坦言不知道，母親才告知妹妹遭到父親性侵，女童得悉事件，才向母親說出自己的遭遇，父親獸行因而曝光。

被告入獄4年6個月

法官經審理後認為，被告作為受害女童的父親，理應照顧女兒，但為了逞一己私慾，罔顧人倫強制猥褻女兒，嚴重侵害其身體和性自主權，影響受害人身心發展，造成心理創傷，裁定「成人對未滿14歲女子犯強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑4年6個月，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）