醋夫懷疑妻出軌！電單車偷裝GPS圖監控行蹤　她1原因揭發崩潰怒告

就算是夫妻，也不可以侵犯對方私隱！台灣高雄1名醋夫見到妻子經常和陌生人在電話聊天，懷疑妻子出軌，要求查看通話紀錄不果，偷偷在對方的電單車安裝GPS定位追蹤器，並用手機記錄其行蹤。



妻子驚悉事件，與丈夫鬧翻後報警提告，男被告被裁定「強制未遂」和「竊錄他人非公開活動」罪成，拘役55天，但可易科罰金55萬新台幣（約1.4萬港元）。



醋夫偷偷在妻子電單車安裝GPS定位追蹤器，並用手機記錄行蹤。（示意圖／gettyimages）

醋夫試圖奪妻子手機

台媒於今年12月報道，案件在高雄地院進行審理，該名醋夫2024年8月見到妻子和其他人通話，懷疑對方出軌，為了知道通話者的身份，他要求查看妻子通話紀錄，妻子聞言拒絕，醋夫離譜到在早餐店內試圖搶奪妻子手機，就算她已經將手機放入口袋內，醋夫仍然試圖拉扯，直到妻子出言制止，他才肯罷手。

偷偷安裝GPS定位追蹤器

但醋夫沒有放棄，同年9月購買GPS定位追蹤器，鬼祟安裝在妻子的電單車上，再透過手機應用程式監控，以獲知妻子行蹤。妻子在不知情下，開電單車如常前往車行進行檢查，獲車行老闆告知被安裝GPS一事，不但和丈夫發生口角，而且報案求助。

妻子驚悉電單車被裝GPS後報警提告。（示意圖／gettyimages）

罪成判拘役55天 易科罰金5.5萬新台幣

法官認為，即使雙方是夫妻，但男被告未能尊重配偶私隱，不但企圖搶奪手機，而且安裝GPS，考龍被告認罪，有意願進行調解，只不過妻子不願露面，故裁定「強制未遂」和「竊錄他人非公開活動」罪名成立，合併應執行拘役55天，但可易科罰金5.5萬新台幣（約1.4萬港元），全案可上訴。

（綜合）