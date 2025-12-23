俄裔人妻玩Tinder出軌2男！傳訊息：需要被調教　綠帽男離婚怒告

今時今日科技發達，連出軌都變得容易，但亦容易留下痕跡被揭發。台灣高雄1名男子迎娶1名俄羅斯女子，自以為婚姻美滿，但人夫卻意外發現妻子偷腥訊息，驚悉對方透過交友程式Tinder，連續結識2名台灣男子，甚至發生性行為，妻子更提及「我需要被調教」。



綠帽男大怒離婚，然後提告妻子及2男子，其中1名姦夫選擇私下和解，支付30萬新台幣（約7.5萬港元），但前妻及另1名姦夫否認出軌，最終鬧上法庭。法官查看雙方對話紀錄後，認定婚外情一事，判處該名姦夫和前妻賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



俄羅斯人妻透過交友程式Tinder，連續結識2名台灣男子，甚至發生關係，她更提及「我需要被調教」。（示意圖／gettyimages）

翌日到旅館發生關係

台媒於12月報道，該名洪姓綠帽男和31歲俄羅斯女子2019年4月結婚，人妻卻在2024年5月透過Tinder認識1名男子，雙方當晚相約見面，之後透過LINE繼續聊天，提及性愛話題，翌日就到旅館發生關係，並以「寶貝」互稱。

用俄文寫下︰謝謝你走進我的生活

同年12月，人妻再次經Tinder和另1名男子曖昧互動，不時傳送調情字句，包括用俄文寫下「謝謝你走進我的生活」，姦夫則回覆「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」，他們試過相約晚上出遊，人妻至深夜才回家。

洪男使用家中共用電腦，意外發現妻子外遇訊息，雙方2025年1月離婚，洪男繼而怒告前妻及2名姦夫，索償80萬新台幣（約20萬港元）。（示意圖／gettyimages）

俄妻︰我需要被調教

洪男使用家中共用電腦時，意外發現妻子外遇訊息，甚至傳送「我需要被調教」等內容，雙方於2025年1月離婚，洪男繼而怒告前妻及2名姦夫，索償80萬新台幣（約20萬港元）。首名姦夫辯稱不知道女方已婚，但願意支付30萬新台幣（約7.5萬港元），以達成和解；前妻和另1名姦夫則辯稱沒有發生性關係，加上洪男「偷看手機」取得對話內容屬於違法，拒絕作出賠償。

綠帽男獲賠50萬新台幣

法官審視證據後，認為夫婦當時仍然同住，洪男查證婚外情截圖，取證方式沒有問題，男女被告人侵害洪男的配偶權，考慮到雙方經濟能力和洪男精神受創程度，判處2人賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）