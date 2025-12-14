新加坡機場美籍漢非禮6歲女童！摸肚後舉動更猖狂　逃後4小時落網

新加坡發生女童遭非禮風化案。1名美國籍男子在樟宜機場轉機區，見到1名6歲女童正在熟睡，色男疑親吻和撫摸女童腹部，甚至當眾撩起女童褲子往內窺看，母親睡醒見狀，立即質問和報警，外籍漢雖然立即逃走，但警方接報後4小內火速將他拘捕。檢察官將依法起訴，男被告一旦非禮罪成，最高可被判5年監禁、罰款或打藤，抑或任何組合的刑罰。



受害女童遭外籍漢當眾非禮。（示意圖／gettyimages）

新加坡外籍漢當眾非禮6歲女童

新加坡媒體於今年12月報道，案件於2月11日提堂，為了保護女童，法官下令媒體不得公開任何可能會洩漏女童身份的資料。案發同月9日下午4時許，46歲美國籍男被告艾倫（Carreiro Jeffrey Alan）前往樟宜機場第三搭客大廈轉機區，見到1名6歲陌生女童和同行母親坐在A11和A12登機口外的櫈子睡覺，艾倫走近親吻和撫摸女童腹部，甚至撩起對方的褲子往內窺看。

警方接獲報案後4小時內拘捕疑犯

母親隨後睡醒驚見艾倫行為，立即質問對方，艾倫隨即逃離現場。女童母親報警求助，機場警署警員透過閉路電視展開調查，鎖定艾倫身份，接獲報案後4小時內將他拘捕，當地警方事後發出文告交代案情。

法官批准將被告還押在心理衛生學院，以接受醫療評估，案件將於下月底再次審理。（示意圖／gettyimages）

可被判囚5年、罰款或打鞭 抑或任何組合刑罰

艾倫被控1項非禮兒童罪名，透過視訊出庭，檢察官要求將被告還押在心理衛生學院達2周，以接受醫療評估，法官批准控方要求，案件將於下月底再次審理。被告如果罪成，最高可被判入獄5年、罰款或打鞭，抑或任何組合刑罰。

（綜合）