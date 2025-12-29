2男與國中女做「多人運動」！指「她那處大」以為成年　下場曝光

身體特徵絕不代表年齡！台灣連江縣2名印尼籍男移工先後遇到1名國中女學生，分別和她發生關係，其後甚至一起做「多人運動」。由於女學生當時尚未成年，事後報警求助。其中1名男被告聲稱，原告「看起來很高、胸部大」，所以以為對方已經年滿16歲，但法官反而認為受害人長相稚氣，外表根本未滿14歲，分別裁定2名被告4項和1項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，合併執行4年6個月有期徒刑，以及入獄3年2個月，他們服刑完畢或獲赦免後，將會被驅逐出境。



2名男被告先後和受害人發生關係，甚至做「多人運動」。（示意圖／shutterstock）

2名男被告同樣已婚 育有女兒

台媒於今年12月報道，其中1名涉案印尼籍男移工已婚及育有女兒，原本在印尼擔任貨車司機，其後赴台工作，同涉案的男子是同鄉及同事，已婚和育有1名女兒。

涼亭偶遇少女 當場性交

案發2023年元旦跨年夜，男移工行經連江縣南竿鄉1座廟宇前方涼亭時，見到1名國中女學生落單，於是上前和她聊天，甚至要求發生性行為，2人當場在涼亭性交1次。

受害人報案求助，指控遭到2名男子性侵。（示意圖／shutterstock）

3人做「多人運動」

去到2023年3月至4月期間，男移工見到同鄉同事將該名女學生帶到公司宿舍，男移工叫同鄉同事先離開房間，鎖門後再和對方性交，完事後離開房間。其後同鄉同事入房，見到女學生仍然裸露上身，立即和對方發生性行為，男移工之後進房，再度加入做「多人運動」。到了同年6月10日晚上，男移工再次發現女學生在涼亭落單，同樣上前搭話後，再次性交。同月18日，受害人報案求助，指控遭到2名男子性侵。

男被告辯稱︰原告胸部大

案件審理期間，2名男被告承認和原告性交，但同鄉同事辯稱，原告「看起來很高、胸部大」，所以他以為對方年滿16歲。

男被告辯稱，原告「看起來很高、胸部大」，所以他以為對方年滿16歲。（示意圖／shutterstock）

原告反應和一般性侵案受害人不符

法官認為，原告發生關係後，沒有迴避到2人宿舍，和一般性侵案受害人反應明顯不符，即使醫生診斷她有創傷後壓力症，但不排除是平日家庭生活和交友不善等原因所導致，加上受害人供稱自己有反抗，但身體沒有傷痕，可能有人性交後，心生不滿指控遭到性侵。

法官認為2人主觀上可以知道原告未滿14歲

但法官強調，受害人2024年拍攝生活照，可見其長相仍有稚氣，看起來未滿14歲，案發2023年時更加稚氣未脫，同鄉同事亦供稱，見過原告身穿學生制服，認定2人主觀上可以知道原告未滿14歲，但仍和她發生關係，影響原告身心發展。

法官裁定2人罪成，分別判囚4年6個月和3年2個月。（示意圖／shutterstock）

分別入獄4年6個月和3年2個月

法官考慮到2名被告事後道歉和沒有前科，裁定男移工4頂「對未滿14歲之女子為性交」罪成，合併執行4年6個月有期徒刑，同鄉同事1項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，入獄3年2個月，他們完成服刑或獲赦免後，將會遭到驅逐出境，案件可以上訴。

（綜合）