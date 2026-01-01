第1次愛愛浪漫完事！淫男突3次暴力性侵　受害女哭叫︰會痛不要

甜蜜邂逅約會3天內變成暴力性侵罪行！台中1對男女經朋友介紹認識，隨即在旅館及住處發生性行為，第1次性交是你情我願的甜蜜互動，但男方之後神情大變，突然對女子打臉咬胸硬上，受害人嘗試拒絕，而且數度痛哭求饒「我會痛，不要繼續了」。但男方置之不理繼續施暴，3次性侵得逞。



案件法官經審理後，考慮到男被告認罪和雙方達成和解，裁定3次「強制性交」罪成，合併應執行刑期1年10個月，緩刑2年。



2人最初自願發生性行為，但男方其後對受害人施暴。（示意圖／shutterstock）

你情我願第一次性交

台媒於今年12月報道，案中男女經朋友介紹認識，雙方關係快速發展，他們相約逛完夜市後便入住1間旅館，最初自願發生關係，2人在首次性行為結束後休息。

受害人捱打︰我會痛，不要繼續了

準備進行第2次性交之際，男方突然失控，開始毆打女方臉部，並用口咬其胸部等部位，女方感到劇烈疼痛與不適，立即大聲拒絕，試圖推開對方，屢次高呼「我會痛，不要繼續了」，但男方沒有理會，以強暴方式，違反對方意願完成性交。

男方突然失控施暴，3次性侵女方。（示意圖／shutterstock）

男被告總共3次性侵

恐怖情節在隨後2天繼續上演，2人翌日傍晚自願性交2次，經休息後，男方突然故技重施，再次施以毆打咬傷等手段，即使女方再次表達疼痛和拒絕，但男方仍然不予理會，強制性交得逞。第3天下午，雙方經歷了1次合意性交後，男方再次施以性暴力，以滿足自己獸慾。

判囚1年10個月 緩刑2年

受害人事後作出提告，法官查看相關證據，包括男被告自白、受害人口供、驗傷診斷書、以及雙方LINE對話紀錄等，認定男被告3次強制性交，但法官考慮到被告認罪，加上受害人原諒被告，裁定3次「強制性交」罪成，合併應執行刑期為1年10個月，緩刑2年，緩刑期間接受保護管束，1年內接受3場法治教育。

（綜合）