4名女子在Facebook結識　驚悉全曾被同一男人迷姦　合力揪出淫狼

美國4名遭性侵害的女子因在Facebook群組中發現對她們實施暴行的男子為同一人，且犯案手段相同而到警局報案，使得該性侵慣犯終於被逮捕歸案，並且可能面臨終身監禁。

透過Facebook群組找到彼此　受害者們助警逮性侵慣犯

美國有4名女子在Facebook群組「我們是不是在跟同一個男人約會（Are We Dating The Same Guy？）」中結識，在交換資訊後，幾人發現，她們不只曾都與56歲的大衛卡茨（David Kats）出去約會，也都曾被他用同樣的手段下藥性侵。4名女子隨後到警局報案，才揪出這名性侵慣犯。

疑犯大衛卡茨David Kats（美國第23司法區檢察官辦公室）

地方檢察官表示，4名女子作證，她們在喝下卡茨給的酒後便失去意識，等幾個小時醒過來後，才發現已被卡茨性侵。警方也補充，在調查過程中，他們從卡茨的住處搜出「大量用於使受害者喪失行動能力的物質」。

而卡茨則在審判期間，否認有性侵4名女子，聲稱雙方是自願性交。不過檢察官辦公室指出，指控卡茨的女性曾與卡茨透過手機簡訊對質過，並曾向卡茨表達「她們可能被下藥」的擔憂。

根據檢察官辦公室新聞稿，卡茨面對的17項指控，在週三皆被判有罪，其中包括12項性侵罪名。法院將在2026年4月23日對卡茨進行宣判，最高可判處終身監禁。

受害者：不想讓其他人經歷我的痛苦

其中一名站出來指控卡茨的受害者妮可·舒佩（Nicholle Shupe）向媒體透露：

我不想讓任何女人經歷我所經歷的痛苦。我覺得他對我的生活造成的傷害太可怕了，我不知道自己什麼時候才能真正走出來，甚至不知道自己是否能走出來。但我會好起來的。
受害者妮可舒佩Nicholle Shupe發聲（9News）

首席副地方檢察官丹妮爾·哈拉米洛（Danielle Jaramillo）則稱讚站出來的女性們非常勇敢：

她們的勇氣怎麼強調都不為過。正因為她們的勇氣，大衛·卡茨最終才會為他造成的傷害付出代價。

