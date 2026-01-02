19歲男3次猥褻12歲小女友　圖性侵︰太大放不進　這樣做避牢獄災

年青人入世未深，容易被人有機可乘。台灣1名19歲陳姓男子透過社交程式認識1名12歲國小女童，雙方繼而交往，青年3次猥褻「小女友」，甚至明知對方不願意發生性行為，卻想霸王硬上弓，最終因身體部位「太大，放不進去」而未能得逞，女童家長驚悉事件怒告涉案男子。案件經一審後，法官判處被告有期徒刑3年10個月，被告不服上訴，並向女童家屬賠償40萬新台幣（約10萬港元），雙方達成和解，案件進行二審，法官改判有期徒刑2年，緩刑5年。



女童遭到3次猥褻，險被性侵。（示意圖／shutterstock）

和12歲女童交往

台媒於2025年12月報道，涉案19歲陳姓男子2023年4月透過instagram，認識就讀國小5年級的12歲女童，其後成為男女朋友。

3次猥褻1次性侵未遂

同年6月至7月，陳男前往小女友位於雲林的住所，3次猥褻對方，包括摸胸和指侵；同年7月，陳男前往女童祖母位於南投的住所，即使女童表明不願意，但陳男仍以體型優勢打算硬上，但最終未能逞慾，女童父親事後得知事件怒告陳男。

男被告認罪賠償，獲改判緩刑。（示意圖／shutterstock）

被告︰太大，放不進去

案件進行一審，法官查看雙方對話紀錄，被告一度提及自己「太大，放不進去」，當時性侵未遂，但受害人一直表達不願意發生關係，法官經審理後，判處男被告入獄3年10個月。

案件經2次審理 被告緩刑5年

被告不服上訴，案件於是進行二審，法官認為被告已經認罪，積極和女童家屬達成和解，並已支付40萬新台幣（約10萬港元）賠償金，女童家屬同意減刑和予以緩刑，法官改判有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間必須接受保護管束，參加5場指定法治教育課程，案件仍可上訴。

（綜合）