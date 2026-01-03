爺爺拒認猥褻6歲孫女求保釋！親屬稱女童母撤案　法官做法絕了

馬來西亞發生祖父涉嫌非禮孫女案件。1名有性罪行前科的53歲無業男子被指在屋內猥褻6歲孫女，案件提堂後，男被告拒絕認罪，同時希望獲得保釋候審，有親屬更稱，受害人母親事後撤回該宗猥褻案的投報，但她沒有出庭，檢察官沒有撤銷猥褻案的相關文件。法官下案件令排期再審，要求受害人母親提供撤案文件，同時拒絕男被告的保釋申請。



涉嫌猥褻年僅6歲11個月大孫女

當地媒體2025年12月報道，案發同年3月20日下午3時至5時期間，53歲男被告被指在仁保縣馬口鎮1間無門牌號碼的房屋內，猥褻當時年僅6歲11個月大的孫女，涉嫌觸犯《2017年兒童性罪行法令》第14(a)條文「猥褻兒童」，一旦罪成，被告最高可被判監禁20年和打藤。

被告拒認罪 請求保釋

案件在芙蓉地方法庭進行審理，男被告否認有罪，同時請求保釋，指由於自己正失業，目前和1名女兒同住，希望法官降低保釋金。主控官指出，被告過往曾因性侵罪行而被判囚4年，在今次案件中，受害人是被告的孫女，罪行嚴重，如果被告獲得保釋，有機會聯絡或騷擾受害人和其他潛在證人，所以檢方懇請法官不予保釋。

家屬稱受害人母親撤案

當法官詢問保釋細節時，1名坐在旁聽席上的親屬卻稱，受害人母親12月17日撤回這宗猥褻案投報，但沒有交代原因。法官聞言詢問母親有是否在庭上，親屬指出她沒有現身，法官改問檢察官是否持有撤銷猥褻案的相關文件，檢察官回應指沒有。

法官下令排期再審

法官經考慮後，決定同月底再次審理案件，並要求受害人母親下次呈交撤案文件，暫不允許被告保釋。

