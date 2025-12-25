聖誕老人成「性幻想」對象？成人網站搜索暴漲203%　專家曝光原因

聖誕節對許多人來說，都是交換禮物、和親友相聚的最佳時刻。不過國外有一群人過聖誕節的方式則特別不同，這群人被稱為「聖誕老人愛好者」（Santaphiles），他們認為聖誕老人有著獨特的性吸引力，甚至還有年長的男模特兒靠扮成「時尚聖誕老人」賺進大把鈔票。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，聖誕節期間，網路搜尋數據顯示有不少人對聖誕老人有著獨特的愛好。每年12月，成人網站與「聖誕老人」相關的搜尋量便會暴增，知名成人網站Pornhub的代表指出，過去一個月內，「聖誕老人」的關鍵字搜尋量驚人地成長了203%，「頑皮聖誕小幫手」也是名列前茅。

61歲的模特兒梅森（Paul Mason）就是靠著「時尚聖誕老人」（Fashion Santa）的形象走紅。（Instagram@fashionsanta）

25歲女子科薩（Kassidie Kosa）在受訪時就大方承認，自從小時候看完電影以後，她就對聖誕老人的形象深深著迷。她直言：「一個會送妳禮物、留著漂亮鬍子的成熟男人，還有什麼比這更棒的？我不在乎他有沒有腹肌，我就愛那種軟綿綿的『爸爸肚』（Dad bods）。」科薩更說，對方年紀越大，留著一頭白髮，她就越覺得對方很有吸引力。

萊米勒博士（Justin Lehmiller）是專門研究性愛與兩性關係的金賽研究所（Kinsey Institute）的高級研究員。他表示，由於聖誕老人「決定你這一年表現『乖不乖』，還會給予獎勵和懲罰」，意外滿足了某些人的性幻想或角色扮演需求。

61歲的模特兒梅森（Paul Mason）就是靠著「時尚聖誕老人」（Fashion Santa）的形象走紅，雖然他不從事成人娛樂，但他帥氣的外表吸引了一票女粉絲。他受訪時表示，自己一點都不覺得被冒犯，反而認為受到女性迷戀很有趣。梅森從2015年就開始以「時尚聖誕老人」的形象接受各大媒體採訪，甚至還拍攝不少報章雜誌的時裝照，將聖誕老人從傳說中的「慈祥阿伯」造型，成功轉型為引領潮流的性感指標。

