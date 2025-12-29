郵輪一夜情　她開燈驚見與自己做的是「另一個男人」　揭離譜真相

知名郵輪「嘉年華拂曉號」（Carnival Sunrise）日前發生一離譜性侵案件。



一名25歲女子向巴哈馬警方指控，她本來同意與一名男子發生性關係，開燈後卻發現身邊躺的是另一名陌生男子。

嘉年華拂曉號Carnival Sunrise（Carnival）

女子在郵輪上與男子發生性行為 醒後發現旁邊的竟是另一名男子：

原來，這兩名男子為繼兄弟，女子本來想與26歲的弟弟發生關係，卻在不知情的狀況下與28歲的哥哥發生關係。兄弟兩人已被起訴性侵等罪名。

郵輪艙房傳尖叫 揭發調包性侵疑雲

據《太陽報》報導，郵輪12月15日離開巴哈馬埃盧塞拉島後，第八層甲板艙房傳出尖叫聲，船員隨即通報處理，並發現衣衫不整的女子，隨後安排醫師檢查。受害女子來自美國佛州邁阿密，當時與家人一同搭乘郵輪旅遊。

女子向警方表示，旅途中與26歲的里杜斯（Sayjuan Readous）相識並發展出曖昧關係，兩人交換聯絡方式，在泳池旁喝酒聊天後，一同回到對方艙房。女子指稱，里杜斯其後以要外出辦事為由離開房間，她隨後入睡。待她醒來時，發現床上有人，以為是里杜斯並與其發生性行為，但直到開燈後才驚覺對方並非里杜斯，而是他28歲的繼兄佛勞爾斯（Antoine Flowers Jr.）。

調查認定蓄意換人 兩兄弟遭起訴

初步調查認為，里杜斯疑似趁女子熟睡時離開房間，並讓佛勞爾斯進入艙房調包頂替。隔日郵輪抵達巴哈馬首都拿騷後，警方登船將兩人逮捕。兩兄弟於12月22日出庭，皆被控性侵罪名，里杜斯另加控教唆性侵。法官裁定兩人不准保釋，將持續羈押至3月26日再度開庭。

嘉年華郵輪公司表示，船方在接獲通報後，立即進行醫療評估、蒐集證據並提供協助，案件已全數交由巴哈馬執法機關調查，不便進一步評論。

