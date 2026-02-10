賤男一人分飾兩角！扮男優騙女生拍A片完事即封鎖　刑事民事皆輸

台灣發生偽冒AV男優騙色案。1名有性罪行前科的男子以「一人分飾兩角」橋段再度犯案，先後假冒AV男優和亞洲最大成人創作平台網站人員，聲稱願出85萬新台幣（約21.7萬港元）酬勞，誘騙1名女子前往旅館拍攝成人影片，完事後受害人發現收不到酬勞，而且遭對方封鎖，懷疑受騙，是報警提告，警方事後將涉案男子拘捕。



案件經過刑事和民事訴訟，法官裁定被告「詐欺得利」罪名成立，判處6個月有期徒刑，但可易科罰金，犯罪所得85萬新台幣（約21.7萬港元）不法利益需要沒收，另需向受害人賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



完事後受害人發現收不到酬勞，而且遭對方封鎖，懷疑受騙於是報警提告。（AI生成圖片）

一人分飾兩角 稱付85萬新台幣酬勞邀拍AV

台媒於2025年12月報道，涉案39歲詹姓男子住在雲林縣，案發於2024年9月，詹男在WhatsApp聯絡受害人，自稱是男優「李小峰」，聲稱聘請受害人前往台南歸仁區1間汽車旅館拍攝成人影片，並訛稱「已經跟廠商談好價格」，報酬達85萬新台幣（約21.7萬港元）。詹男其後以「李德威」這個名字，假冒亞洲最大成人創作平台廠商SWAG網站人員，向受害人確定酬勞金額。

受害人完事後收不到錢驚悉遇騙

受害人信以為真，同年9月5日下午2時許到汽車旅館赴約，各進行1次口交和性交。詹男事後封鎖受害人，而且沒有付錢，受害人驚悉受騙，於是報案提告。

法官判處被告入獄6個月，但可易科罰金，同時下令沒收被告騙取的85萬新台幣（約21.7萬港元）不法利益，並向受害人賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（AI生成圖片）

被告判囚6個月 沒收85萬新台幣不法利益

刑事方面，案件在台南地院進行審理，法官獲悉男被告有同類前科，騙取女性向他提供性服務，在台中和高雄都有紀錄。被告今次為了滿足個人私慾，騙取女方提供性服務，即使被告認罪，但他尚未和受害人達成和解，以及賠償對方損失，裁定「詐欺得利」罪名成立，判處6個月有期徒刑，但可易科罰金，法官同時下令沒收被告騙取的85萬新台幣（約21.7萬港元）不法利益，一旦無法沒收，就會追徵其價額。

需向受害人賠償20萬新台幣

至於民事訴訟，受害人表示，詹男騙取她提供性服務，侵害其性自主權，精神上承受極大痛苦，於是向詹男追討精神慰撫金，台南地院民事法官判處詹男賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）