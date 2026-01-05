男男性侵！看守所男犯側睡肛門遭指侵　CCTV拍到犯人1動作超噁心

台灣苗栗看守所發生男男性侵案。1名男子在看守所舍房內，趁舍友熟睡時先隔內褲撫摸對方臀部，隨後用手指插入其肛門，對方痛到驚醒過來。受害人事後向其他舍友求助，通知看守所管理員和報警處理。男被告聲稱「開玩笑」摸了對方臀部，卻否認指侵行為，但法官查看閉路電視，證實男被告的確性侵受害人，事後更將手指放到鼻子嗅了大約3秒，裁定「乘機性交」罪名成立，判處有期徒刑3年10個月，即使被告提出上訴，卻遭駁回。



1名男子在看守所舍房內，趁舍友熟睡時先隔內褲撫摸對方臀部，隨後用手指插入其肛門，對方痛到驚醒過來。（示意圖／shutterstock）

隔內褲撫摸臀部 用手指插入肛門

台媒於2025年12月報道，案發2024年4月，受害人和男被告同住苗栗看守所1間舍房，受害人當時側躺熟睡，男被告先隔住內褲撫摸其臀部，見到對方沒有反應，繼而用手指插入對方肛門，同時繼續撫摸，直到其他舍友起床活動，他才肯停手。受害人早因痛楚而驚醒，事後寫紙條向同房其他舍友求助，舍友建議翌日通知看守所管理員，最終驚動警方。

被告稱「開玩笑」摸臀 否認指侵

案件在苗栗地方法院進行審理，男被告承認用手摸向對方屁股，但他一時說自己正在睡覺，可能自己沒有意識，不小心摸到對方，一時改稱看到原告和其他人互動時有撫摸行為，所以他才「開玩笑」摸了原告臀部，但始終否認用手指插入其肛門。被告反過來指控原告企圖恐嚇，威脅他交出20萬新台幣（約5萬港元），辯護律師亦指，原告缺乏其他直接證據，指控未必成立。

法官裁定「乘機性交」罪名成立，判處有期徒刑3年10個月，即使被告提出上訴，卻遭駁回。（示意圖／shutterstock）

CCTV拍到過程 入獄3年10個月

法官卻翻查閉路電視，發現案發當晚9時38分左右，男被告的確伸出狼爪，得手後更將手指放到鼻子嗅了大約3秒。法官認為被告利用受害人熟睡期間無法反抗，侵犯其性自主權，加上否認犯案，裁定「乘機性交」罪名成立，判處有期徒刑3年10個月。被告不服提出上訴，遭高等法院台中分院駁回，全案仍可上訴。

（綜合）