女女性虐案！清潔女工不滿遭閨密瞞騙　將她綁手性侵拍淫辱片牟利

台灣發生女女性虐案。台北1名女子從事上門打掃清潔工作，其間認識1名女客戶，雙方成為朋友。清潔女工其後不滿遭閨密瞞騙，上門用皮帶綑綁對方雙手，並用布塞入其嘴巴，繼而強脫衣物指侵得逞，甚至將淫辱對方的過程拍成4部影片，再上傳到網上成人平台牟利。



案件先經台北地院審理，法官裁定被皮告「強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑。全案經上訴後，高等法院認為賣片牟利情節嚴重，原審量刑過輕，改判4年有期徒刑。



受害人慘遭性虐，過程更被拍下影片，再上傳到網上成人平台牟利。（AI生成圖片）

閨密透露曽有瞞騙

台媒於今年10月報道，涉案張姓女子提供上門打掃清潔服務維生，到了2018年，張女認識1名女客人和其黃姓「男友人」，張女和該名女客人互換聯絡方式，雙方偶然聯絡，漸漸成為朋友。直到2019年2月28日，女客人邀請張女前往大安區1間快餐店見面，女客人閒聊中無意間提起，自己曾經欺騙張女，其實她和黃男是兄妹關係。

性虐指侵得逞

張女獲悉曾被欺騙而離奇地感到生氣，2人一同前往女客人租住的單位，張女不理會對方反抗，將她雙手高舉，並用皮帶綑綁，繼而用布塞嘴，之後強脫其衣物，最終指侵得逞。張女犯案期間更用手機拍下過程，製成4條影片，上載至網上成人平台賣片賺錢。

由於被告把影片上載到成人平台賺錢，上訴後法官加重刑罰，判處被告4年有期徒刑。（AI生成圖片）

一審入獄3年6個月

受害人事後將張女告上法院，案件先在台北地院進行審理，女被告在庭上認罪。法官考慮到被告至今未能取得受害人的原諒，加上沒有前科和需要扶養母親等因素，裁定「強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑。

二審改判囚4年

雙方均提出上訴，案件在高等法院進行審理，法官認為被告性侵方式殘暴，而且販賣猥褻影像，她們至今未能達成調解，認為原審量刑過輕，撤銷原判決，改判4年有期徒刑，案件仍可上訴。

