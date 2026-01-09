人妻搭順風車遭輪姦！完事後被扔出車　臉縫12針險毀容　警拘2男

印度發生輪姦案。1名育有3名孩子的人妻，在等車回家期間，突有1輛客貨車駛至，在2名陌生男子游說下決定乘搭順風車，詎料被困車上2.5小時，其間遭2男輪姦。色魔完事後，在客貨車繼續行駛的情況下將受害人扔出車外，導致其臉部重傷大量流血。



受害人致電家人求助，送院後臉部需縫12針，臉被毀容。警方接手調查案件，終截獲涉案客貨車及拘捕2名疑犯，而附近閉路電視拍到涉案客貨車的行駛路線，當地媒體亦有轉載報道。



閉路電視拍到涉案客貨車行駛路線，片段可見，當時正值2025年12月30日凌晨2時許，客貨車在街上行駛。（網上影片截圖）

人妻與母親發生口角後離家

當地媒體於2026年1月報道，28歲受害人已婚，育有3名孩子，因家庭糾紛而與丈夫分居，目前住在法里達巴德（Faridabad）。受害人的胞姊透露，她於2025年12月29日晚上8時許收到胞妹電話，指出和母親發生口角，所以前往朋友住所，約3小時後就會回家。

被困車內2.5小時 遭2男輪姦

相信受害人離開朋友住處，正在等車回家，其間有1輛客貨車駛至停下，2名男子聲稱可以載她回家。受害人信以為真便上車，但貨車卻駛到其他地方，她被困在車內大約2.5小時，並遭到2男子輪姦，即使她奮力反抗，但涉案男子不但沒有停手，反而作出威嚇。

閉路電視拍到涉案車輛行駛，媒體轉載片段。（網上影片截圖）

遭性侵後扔出車外 臉部重傷縫12針

到了翌日（2025年12月30日）凌晨約3時，客貨車仍然繼續行駛，2名涉案男子將受害人扔出車外，令她臉部嚴重受傷，當場大量出血。受害人事後多次致電胞姊才成功通話，胞姊驚悉事件，與家人趕至將受害人送往私家醫院，醫生在其臉上縫了12針。

警方事後拘捕2名涉案男子。（示意圖／shutterstock）

警拘2男 扣查涉案車輛

受害人雖然目前情況穩定，但仍然處於驚恐狀態。未能錄取口供。警方經調查後，當日拘捕2名涉案男子，並扣查涉案車輛。

CCTV拍到涉案客貨車行駛路線

有閉路電視拍到涉案客貨車行駛路線，片段可見，當時正值2025年12月30日凌晨2時許，客貨車在街上行駛，媒體報道時亦有轉載片段。

（綜合）