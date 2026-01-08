兄妹亂倫！成年兄10天內4次性侵13歲胞妹　法官3原因判緩刑免入獄

台灣發生兄妹亂倫案件。基隆1名成年男子在住所房間內，放任13歲胞妹撫摸自己身體，其後導致兄妹亂倫，在10天內發生2次性交及2次親密行為。案件曝光後，法官考慮到受害人和其他家人願意原諒男被告，加上被告已經搬走，如果入獄服刑，可能會有負面標籤，反而難以改過自新，雖然裁定2項「對未滿14歲之女子為性交」，以及2項「對未滿14歲之女子為猥褻」罪成，判處有期徒刑2年，但緩刑5年，被告同時需要進行240小時義務勞務工作。



與13歲胞妹2次性交及2次猥褻

台媒於2025年12月報道，案件在基隆地院進行審理，未婚男被告和受害人是親生兄妹關係，原本和家人同住，家境小康。案發於2023年4月10日至20日期間，受害人當時13歲，被告在家中房間容許胞妹撫摸其下體後，2次和她發生性行為，另外2次同在房內，被告任由胞妹觸摸其下體，但雙方沒有發生關係。

男被告承認罪行

案件曝光後，被告承認罪行，法官考慮到「對未滿14歲之女子為性交」罪成，最少要判入獄3年，刑責極重；惟今次案件中，受害人和其他家人願意原諒被告，懇請從輕量刑，而且若被告入獄服刑，有機會產生負面標籤效應，令他難以改過自新；另一方面，被告沒有前科，事後已搬出住所，再犯機會大減，認為被告接受保護管束、在社區中接受懲罰和治療比較合適。

緩刑5年 需進行240小時義務勞務工作

法官裁定被告2項「對未滿14歲之女子為性交」，以及2項「對未滿14歲之女子為猥褻」罪名成立，判處有期徒刑2年，但緩刑5年，被告進行240小時義務勞務工作，案件仍可上訴

