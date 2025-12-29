男模張越河涉性侵細節曝光　指侵脫褲逼口交　女方不肯竟這樣威脅

新生代男模張越河先前上由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，上演情境劇，未料在抱住小S時失手，對小S襲胸、私密處，讓小S氣罵：「我覺得我被羞辱。」引發議論。



張越河12月29日遭爆是色狼，把女大生騙回家，逼對方幫他口交，並指姦得逞。

張越河遭爆是色狼，把女大生騙回家對她性侵犯。（yuehe_0910@IG）

今年1月，鮮肉代表張越河和小S在節目中上演情境劇，劇情是男方趁小S暈眩時要扶住腰部，未料張越河當下抓住她的胸部，讓小S傻眼尖叫，接著張越河蹲下襲臀，小S驚嚇坐地。張越河解釋，當下是想公主抱，但怕小S會往前衝，小S氣炸直呼：

他最後還摳我肛門，搞什麼東西，公主抱你個頭！我覺得我被羞辱到了！

該橋段當時被以為是節目效果。

根據《鏡週刊》報導，女大生A小姐表示今年9月透過IG認識張越河，後來替攝影師朋友牽線請張當模特兒，雙方在10月4日第一次碰面，張越河當天開車前往新北汐止的攝影棚，並邀她搭便車，二人一路上說說笑笑，讓她很快卸下心防。

張越河帶回家硬上 A小姐公開惡行

後來，張越河告訴A小姐收工後有些疲倦，且晚點還得趕到信義區工作，所以想先帶她回家、休息片刻。A小姐當時坐在床上滑手機，沒想到張越河突然從廁所出來、將她撲倒，指侵得逞。最後張越河脫下褲子、露出生殖器，逼A小姐幫他口交，A小姐不肯，張越河竟威脅說：

妳如果不聽話，我就直接放進去！

A小姐怕被傷害，只好就範。

