元旦捉姦！男友欲偷食閨密　少女尖沙咀商場設局對質　爆獵女手法

元旦捉姦斷到正？有女生於1月1日元旦凌晨在網上發文，指前一日因未有陪男友跨年倒數，男友因留意到其閨密當晚想「搵仔陪」，便以分身帳號私訊其閨密，直至閨密傳來照片，才揭發男友背着她「約女仔」。樓主於是和閨密「設局」讓男友赴約，在尖沙咀的商場現場拍片質問對方，並怒摑渣男，同時公開男方「獵女手法」，「鍾意喺threads搵女，08年（2008年出生）」 ，提醒網民小心。



事件在網上瘋傳，網民形容是「2026年第一軌（出軌）」，批評「偷食」行為，「就討厭這種渣男」、「有女朋友就唔好出軌啦」，認為樓主「打得好」，「出軌男給他一巴掌就對了」，安慰「舊嘅唔去，新嘅唔嚟」，但有網民認為她不應使用暴力。



少女於元旦日貼出影片，指斷正男友欲偷食閨密。（「threads＠belief.27」影片截圖）

男友元旦偷食？ 少女K11商場狠摑渣男

女事主在threads上傳共2段影片，表示「跨年喺K11（尖沙咀商場）玩出軌」。片段相信由樓主友人掌鏡，畫面顯示樓主將1名身穿灰色上衣、黑色長褲、手持電話的男生推至商場暗角位的牆壁，男生一度想躲避，但樓主手搭其肩膀，怒氣沖沖先以右手「叉頸」，然後掌摑男生，清晰聽到「啪」一聲。男生電話即時飛脫地上，樓主之後會合友人離開，剩下男方彎腰撿電話。

樓主將身穿灰色上衣、黑色長褲、手持電話的男生推至暗角位牆壁。（「threads＠belief.27」影片截圖）

男生試圖反抗躲避，但被樓主手搭肩膀阻止。（「threads＠belief.27」影片截圖）

樓主怒氣沖沖，男生被「叉頸」。（「threads＠belief.27」影片截圖）

樓主掌摑男生，清晰聽見「啪」一聲。（「threads＠belief.27」影片截圖）

男生的手機「啪」一聲飛脫地上，只好彎腰撿回。（「threads＠belief.27」影片截圖）

男友私訊欲偷食閨密 「設局」迫渣男現身對質

樓主透露事件來龍去脈，由於12月31日沒有陪同男友倒數，剛好閨密在社交平台表示想「搵仔陪」，男友遂用分身帳號私訊，她當時仍未知閨密所約的男生正是其男友。直至閨密傳送照片，她才發現男友背着她「約女仔」。她知悉事件後沒有馬上拆穿，反「設局」讓閨密赴約，男友乘坐的士到達時，甚至想向樓主閨密索回的士錢﹐樓主當下現身質問。

爆男方「鍾意喺threads搵女」 提醒網民小心

事主相隔約2小時再次就事件發文，表示「出軌渣男」生於2008年、居住屯門區，「鍾意喺threads搵女」。她又踢爆，男生會在Instagram開設多個帳號，方便他物色對像，然後借故稱帳號被封，要求女生們轉至其他通訊程式繼續深入聊天，故提醒網民「小心呢條友」。

樓主指男方不時在社交平台尋找對像，提醒網民小心。（「threads＠belief.27」截圖）

網民安慰：舊嘅唔去，新嘅唔嚟

網民狠斥該男生「偷食」行為，「喺你啲fd入面搵食，勇者嚟㗎喎」、「就討厭這種渣男」、「有女朋友就唔好出軌啦」、「08年咪搞埋啲咁嘅嘢啦，乖乖地讀書算啦」，又認為樓主「教訓得好」，「出軌男給他一巴掌就對了」、「巴掌聲好清脆，我聽很多次，這樣對嗎？」，但也有網民指她不應動手。

有留言對今年元旦發生種種事件感嘩然，「除夕呢日咁癲嘅」、「2026年第一個凌晨就有唔少花生」、「點解今晚變咗女拳之夜（疑指觀濱事件）」、「跨年有條仔會勁啲？乜宜家可以咁求其是但，有咁餓咩」。有人則安慰樓主，「舊嘅唔去，新嘅唔嚟」、「新一年就緊係要換個新男友啦」。

