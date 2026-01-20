身心障礙女遭舅父2次性侵！母親︰家醜不外揚　她忍20年決討公道

家醜不可外揚，連遭到親人性侵都不可以求助？台灣新北1名患有身心障礙的女子就讀國中時，遭到細舅父性侵，受害人向母親和其他親屬求助，但他們以「家醜不可外揚」為由，要求她啞忍。女子忍足大約20年，最終鼓起勇氣報警提告，男被告認罪，被判囚2年。



受害人細舅父性侵後，被試過告知母親和其他親屬，他們卻以「家醜不可外揚」為由，要求她隱忍。（示意圖／shutterstock）

2次趁夜闌人靜性侵

台媒於今年1月報道，案發2005年至2006年期間，受害人正值國中，一家人和蔡姓細舅父同住三重區，2005年10月和2006年11月，蔡男趁夜闌人靜之際，見到受害人正在熟睡，在房間內用手指和舌頭性侵其私處，總共2次。受害人試過告知母親和其他親屬，他們卻以「家醜不可外揚」為由，要求她隱忍。

受害人20年後提告，蔡男承認罪行。（示意圖／shutterstock）

受害人拒絕原諒被告

但這段不堪的記憶始終糾纏住受害人，大約20年後，受害人鼓起勇氣報警提告。案件在新北地院進行審理，蔡男承認罪行，並有其他親屬作供佐證，法官認為，男被告案發時已是成年人，明知受害人當時正讀國中，而且有身心障礙，卻違反其性自主意願，嚴重危害身心健康，造成難以抹滅的傷害與陰影，原告表明當年難抵家族壓力，多年來孤立無援，如今仍不願意原諒被告。法官裁定2項「成年人故意對少年犯乘機性交」罪成，判處2年有期徒刑。

