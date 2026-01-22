17歲女獲聘做會計！上班第2日被載去旅館指侵　老闆願賠償下場咁

年青人入世未深，容易遭人有機可乘。台灣高雄1名科技工程行負責人僱用年僅17歲少女為會計，上班第2日，老闆藉詞外出「看工地」，將她載往汽車旅館指侵得逞。老闆事後罪成作出賠償，「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，被判入獄3年10個月，被告不服上訴，法官改判有期徒刑3年2個月。



掀衣摸胸指侵得逞 否認手指有插入

台媒於2026年1月報道，涉案40歲蔡姓男子在高雄經營科技工程行，2022年10月24日起聘請17歲少女，職位是會計，翌日下午3時許、即是同月25日，蔡男聲稱要帶她前往工地視察。女會計信以為真陪同外出，豈料蔡男駕車期間，直接轉往岡山區的1間汽車旅館，要求女下屬進入房間。2人入房後，蔡男將少女推倒床上，不理會對方掙扎反抗，強行掀衣摸胸，最終指侵得逞。

受害人隨即傳送訊息給友人，求救稱「他要強姦我」、「他力氣很大」，當日離職報案。蔡男接受調查時承認觸碰少女身體，利用權勢進行猥褻，但否認強制性交，辯稱不知道少女不願意，自己手指沒有插入。

案件一審 入獄3年10個月

案件在橋頭地院進行一審，法官查看少女和友人的對話紀錄，發現少女案發當刻立即求救，逃離魔掌後不夠5分鐘，就被蔡男踢出公司群組，相信蔡男犯案心虛。法官認定蔡男利用權勢，將未成年女員工騙到孤立無援的場所進行性侵，加上在庭上作供避重就輕，本應重罰，但法官考慮到蔡男向受害人賠償40萬新台幣（約10萬港元），雙方達成和解，受害人同意原諒，裁定「成年人故意對少年犯強制性交」罪成，判處有期徒刑3年10個月。

被告上訴 改判囚3年2個月

男被告隨即上訴，高等法院高雄分院考慮到蔡男認罪態度，以及履行賠償責任等因素，改判有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

