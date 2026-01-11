男生食肆門口脫褲小便　外傭拖男童急走過　拍片者邊拍邊大笑惹議

當眾便溺屬違法！網上流傳影片，1名年輕男生於1間食肆門口當眾脫褲小便，有拖着男童的外傭、女童及男生途人目睹後，均急急腳走過。網民批評小便的男生，「又舉中指又喺人哋門口屙尿，唔知受到咩心理創傷先搞成咁」、「呢類人係未開化四圍屙！」，亦有網民直斥片主邊拍邊大笑，「這樣不好笑吧」。



有男生於1月11日在Threads發文表示，經過1間食肆見到「有條友喺門口屙尿」。26秒影片所見，有1名穿深藍色外套年輕男生站在1間食肆門口罵了兩句「垃圾」後，當眾脫下褲子小便，1名穿灰色外套男生走近拍攝，樓主邊拍片邊與身旁男生一同大笑，身旁男生大呼「黐線！」。

男生食肆前小便 拖男童外傭急走過

有拖着男童的外傭、女童及男生途人急步走過，樓主隨後稍為走近灰衣男，笑問「做咩呀佢喺度」，又「爆粗」說「哇，X！」，影片就此完結。

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

