尖沙咀乘搭扶手梯！港美女KOL遭白色不明液體射大腿　驚傳腥臭味

明目張膽性騷擾？模特兒兼KOL陳栢昕（Yanice）日前在尖沙咀商場搭乘扶手電梯，發現被人從後噴射白色不明液體到大腿上，回頭見1名男子站在身後，但因沒有證據指是對方所為，加上當下驚恐不已，所以未有報警，但形容液體傳出「腥臭味」，只好在網上分享經歷，提醒女生們要小心留意。



不少網民覺得不明液體應是男性精液，「真係好X噁心」，認為陳栢昕應報警備案，「被噴灑不明液體或氣體，已構成普通襲擊罪，可以告佢」、「應該留返張紙巾拎去報案」。



女事主是模特兒兼KOL陳栢昕（Yanice）。（IG＠yanicechanpy）

陳栢昕在尖沙咀搭乘扶手電梯時，被人從後噴射白色不明液體到大腿上。（「threads＠yanicechanpy」圖片）

尖沙咀商場搭乘扶手梯 遭不明液體射濕大腿

「女生警世POST」，作為模特兒兼KOL的陳栢昕（Yanice），其ig帳號有4萬名粉絲，而threads帳號有1.2萬粉絲，她在threads帳號「yanicechanpy」發帖，指於周五（1月23日）準備和朋友出席活動，在尖沙咀iSQUARE國際廣場乘搭通往地面的扶手電梯時，其間發現被人從後噴射白色不明液體。從她上傳照片顯示，其大腿位置清晰可見呈乳白色液體，目測質地較稀薄，並沿其大腿流至長靴筒。

陳栢昕在帖文表示，當時她在尖沙咀iSQUARE國際廣場乘搭扶手電梯，正通往地面。（「threads＠yanicechanpy」圖片）

從陳栢昕上傳照片顯示，其大腿位置清晰可見呈乳白色液體，目測質地較稀薄，並沿其大腿流至長靴筒。（「threads＠yanicechanpy」圖片）

發現男子站後方 因無證據不敢斷定對方所為

陳栢昕透露，當時在扶手電梯正用手機傳短訊和朋友聯絡，「突然feel到對腳被人噴咗啲嘢」，然後發現近大腿和長靴位置「濕咗」，隨即望向站在其後方男子，但因對方「無咩反應」，不敢肯定是否對方所為。而到達地面後，她驚恐不已，只想盡快清理乾淨，男子當時亦已離去，她只好尋求友人幫忙清潔。

陳栢昕到達地面後她驚恐不已，只想盡快清理乾淨，而男子當時已離去。（「threads＠yanicechanpy」圖片）

液體傳出腥臭味！ 陳栢昕：因趕時間未報警

陳栢昕續稱，憶述事件時仍不知被射的是什麼液體，「淨係覺得好污糟同有啲腥臭味」，而事發時因趕時間，以及不肯定液體屬性故未有報警，但希望藉住分享她的經歷，警惕女生們最近若然在上址或附近搭乘扶手電梯時，要小心留意。

女事主是模特兒兼KOL陳栢昕（Yanice）。（IG＠yanicechanpy）

網民估計是精液：真係好X噁心

不少網民猜測不明液體實為男士精液，紛紛斥責涉事男子變態，「屋企隻狗都係隨處發情」、「真係好X噁心」、「變態（佬）應該多數揀著短裙…腳都搞埋？！上落樓梯真係要提高警覺」、「都唔知有無病」、「要認真消毒，唔好俾傷口掂到呢啲汁液」。

建議報警備案：唔可以縱容

有人覺得陳栢昕應即時報警，「唔知係咩都可以報警㗎」、「被噴灑不明液體或氣體，已構成普通襲擊罪，可以告佢」、「應該留返張紙巾拎去報案」、「下次遇到一定要報警，唔好縱容」，又提醒女生外出應多加注意周遭情況，「留意有無猥瑣佬跟隨自己後面，用兇狠眼神怒睥佢」、「呢啲X街捉到一定要令佢社死先得」。

