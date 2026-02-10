委託查出軌！人妻提醒︰丈夫很聰明　偵探偷懶裝GPS連累她齊捱告

搜集伴侶懷疑出軌證據，隨時變成侵犯私隱。台北1名人妻懷疑丈夫出軌，委託私家偵探協助調查，形容「丈夫很聰明」，丈夫有機會發現車上遭人偷偷安裝GPS定位器，提醒對方盡可能切勿安裝，但私家偵探為了節省人力，仍然在男方車上裝設GPS，反被人夫抓包控告2人，法官經審理後，裁定私家偵探「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動」罪成，判處3個月有期徒刑，但可易科罰金9萬新台幣（約2.2萬港元），人妻則獲判無罪。



人妻懷疑丈夫出軌，於是委託蘇姓私家偵探，暗中調查其丈夫有否外遇。（AI生成圖片）

偵探逕自安裝定位器 聰明丈夫驚悉

台媒於今年1月報道，人妻2023年9月委託蘇姓私家偵探，暗中調查其丈夫有否外遇，她警告「丈夫很聰明」，「如果會被發現（GPS定位器）的話，就不要裝」，雙方約定在公開場合實地跟蹤目標人物。但蘇男為了節省公司人力，偷偷將定位器安裝在男方私家車後方泵把，經手機應用程式掌握其日常行蹤，人夫果然發現到定位器，經了解後怒告蘇男和妻子。

蘇男為了節省公司人力，偷偷將定位器安裝在男方私家車後方泵把，經手機應用程式掌握其日常行蹤。（AI生成圖片）

男被告承認擅作主張

案件在台北地院進行審理，女被告承認自己的確委託蘇男，但對方擅作主張裝設定位器，自己和事件無關。蘇男認同女被告所言，自己一時貪圖方便，沒有和她商討，逕自將定位器安裝在男方車上，直到同年10月他取回定位器時，赫然發現被人移動過，認為調查行動可能曝光，所以才向客人承認事件。

判囚3個月 易科罰金9萬新台幣

法官查看對話錄音等證據，認為女被告所言屬實，裁定男被告「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動」罪名成立，判處3個月有期徒刑，可易科罰金9萬新台幣（約2.2萬港元），女被告則無罪，全案仍可上訴。

（綜合）