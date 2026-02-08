女鄰女上門租借人夫過聖誕？自爆曾多次激戰　正宮驚悉夫出軌怒告

近年興起出租男友、女友，甚至親友等商業活動，但往往只是「有名無實」，但有小三卻想租供人夫！台灣高雄1名女子怒告女鄰居，指出對方於2023年聖誕節當日上門要求「租借」其丈夫，女鄰居甚至表明正和夫交往，而且曾多次發生性行為，對方事後更向其他住戶大肆宣揚事件，正宮知悉丈夫出軌而大受打擊，遂提告索償200新台幣（約50萬港元）。



女鄰居在庭上承認和人夫有婚外情，但否認要求出租人夫和宣傳外遇，法官裁定女鄰居侵害人妻配偶權，需要賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



拍攝口交片後分手！兩任前男友分享流出 現任男友都收到令她崩潰

女鄰居2023年6月起和人夫交往，雙方多次上床。（AI生成圖片）

女鄰居提「租借」人夫慶祝聖誕節

台媒於今年2月報道，涉事夫妻結婚多年，且育有子女，人妻一直以為夫妻感情融洽。直到2023年12月25日聖誕節當日，女鄰居突然上門，親口告知自2023年6月起和其丈夫交往，雙方多次性交，甚至當場要求「租借」其丈夫慶祝聖誕節，人妻才知道丈夫出軌。

女鄰居被指瘋狂作出騷擾

丈夫被迫斬纜，為了挽救婚姻而寫下悔過書，白紙黑字寫明若再外遇，願意向妻子交出所有財產。豈料被分手後，女鄰居心有不甘，不但上門噴漆，而且向對方子女提告「妨害自由」和「恐嚇」，甚至向鄰里透露和其丈夫偷情一事，令街坊議論紛紛。人妻自覺名譽受損，加上不堪其擾，向小三鄰居索償200萬新台幣（約50萬港元）精神撫慰金。

2023年12月25日聖誕節當日，女鄰居突然上門，當場要求「租借」其丈夫慶祝聖誕節，人妻才知道丈夫出軌。（AI生成圖片）

被告承認偷情 否認大肆宣揚外遇

案件在高雄地院進行審理，女鄰居承認曾和人夫交往和發生關係，卻否認向原告要求租借人夫，亦沒有向鄰里散佈和人夫交往一事。至於噴漆方面，她已和人夫達成和解，賠償2萬新台幣（約5,000港元），至於原告索償部份，她沒有意願賠償，強調自己身無分文。審訊期間其他鄰居出庭作證，表示曾聽過至少7名鄰居討論被告和原告丈夫有婚外情，但無親耳聽過被告提及此事，其他鄰居也沒有說如何得知事件。

法官裁定小三賠償20萬新台幣

法官經審理後認為，被告向鄰居宣揚婚外情一事並無證據，噴漆部份亦達成和解，但被告的確侵害原告配偶權，即使不想賠、無錢賠，也無法免除其責任，考慮到原告是國小畢業的退休攤商，目前靠年金和子女供養，名下有數十筆股票投資，被告大學畢業，雖然目前無業，但持有2筆不動產和電單車，甚至有10多筆股票投資，財力不容忽視，被告和原告丈夫理應合共賠償40萬新台幣，雙方各分擔一半，女被告賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案可上訴。

（綜合）