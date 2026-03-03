20歲女病人照大腸未請醒！76歲男醫生趁機摸胸　稱患這重病仍判監

新加坡發生老醫生非禮女病人案件。1名76歲男醫生被指在為20歲女病人進行大腸鏡檢查時，趁女病人尚未完全清醒之際，藉機摸對方胸部，2名護士見狀大驚，事後通知上司。男醫生捱告辯稱，自己取得受害人同意進行臨床乳房檢查，但法官反駁指，案發時受害人打了鎮靜劑，仍然處於昏迷狀態，不可能同意醫生驗胸，被告亦沒有醫學依據檢查受害人胸部，因此裁定罪成。被告求情時提交醫療報告，顯示自己罹患第4期前列腺癌，僅剩6至12個月壽命，法官考慮所有因素後，仍判處被告入獄1周。



女病人案發時20歲，當時痔瘡出血，需要接受大腸鏡檢查。（AI生成圖片）

受害女病人痔瘡出血 需要接受大腸鏡檢查

當地傳媒於今年1月報道，被告是1名私家醫院的76歲專科醫生，面對1項非禮控罪，至於受害女病人案發時20歲，當時因痔瘡出血需要接受大腸鏡檢查。法官為了保護受害人，下令媒體不得報道任何會洩漏其身份的資料，包括醫院名字。

雙手摸了女病人胸部歷時約3至4秒

案發2021年12月24日早上10時15分至10時33分手術期間，被告在醫院手術房結束程序，先檢查女病人的腹部，之後再用雙手摸了女病人胸部，歷時約3至4秒，當時有2名護士在場，其中1名護士質問被告，女病人是否有同意被摸胸，但被告沒有回應。2名護士事後告知上司，事件鬧上法庭。

男醫生用雙手摸了女病人胸部，歷時約3至4秒。（AI生成圖片）

男被告庭上拒絕認罪

被告否認罪行，辯稱自己取得受害人同意進行臨床乳房檢查，女病人作證時表示，她當時打了鎮定劑後，就一直處於昏迷狀態，沒有感到身體被觸碰，不知道被告其間有否詢問，以及自己有否回應。

法官打臉裁定非禮罪成

法官指出，2名護士是可靠證人，受害人打了鎮靜劑後處於昏迷狀態，不可能同意被告進行臨床乳房檢查，加上女病人只是進行大腸鏡檢查，被告沒有醫學依據檢查受害者胸部，法官於2025年10月裁定非禮罪成。

被告罹癌僅剩6至12個月壽命 仍判入獄1周

控辯雙方今年1月27日早上針對刑罰進行陳詞，被告求情時提交1份醫療報告，指出自己罹患第4期前列腺癌，剩下6至12個月壽命。法官判處被告入獄1周，被告休庭15分鐘後表示決定當日開始服刑。

（綜合）