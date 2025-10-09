女友睡旁邊！淫狼狂摸女友閨密兼解胸圍親嘴　捱告仍狡辯遭打臉

酒醉都有三分醒，不代表可以趁人之危。台北1名曾有性罪行前科的男子，與女友及其他友人參加音樂會後，眾人前往女友閨的密住所喝酒，該名男子趁女友和閨密酒醉熟睡之際，,不理女友就睡在旁邊，竟伸手撫摸女友閨密的胸部和下體，甚至解開胸圍和親吻嘴唇。受害人驚醒後立即錄影，拍下淫狼承認「有摸」和連聲道歉，受害人事後報案，經醫院檢驗後，證實其胸圍、內褲及上下嘴唇均驗出和黃男相符的男性DNA。



被告在庭上否認性侵，反稱當時雙方是「合意互摸」，但法官沒有接納被告口供，裁定「乘機猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年。



黃男趁機觸摸女友閨的密胸部和下體，甚至解開胸圍，繼而親吻嘴唇。（AI生成圖片）

淫狼曾有性罪行前科

台媒於今年10月報道，涉案黃姓男子過去違反《兒少性剝削防制條例》而遭判刑，而他與女友交往多年，甚至到談婚論嫁階段。案發2024年8月中旬的晚上，他們相約陳姓男友人和女友的閨密一起參加公益音樂會，演出結束後，4人意猶未盡，轉到閨密的租住單位續攤喝酒。眾人一直喝酒到翌日凌晨1時許，除了黃男之外，其他人都不勝酒力，女友在床邊地板醉倒沉睡，陳男躺在另一邊地板，閨密則睡在床上。

猥褻女友閨密當場斷正

到了凌晨約3時，黃男眼見女友的閨密已熟睡，於是伸手觸摸其胸部和下體，甚至解開胸圍，繼而親吻其嘴唇。受害人雖然半睡半醒，但都能察覺異樣，一邊開燈用手機拍攝，一邊質問：「你在幹什麼？你為什麼要抱我？你有沒有摸我？為什麼我的內衣是解開的？」黃男慌張回應「我有摸」、「我太太（指女友）在睡覺，對不起」、「那…那我要怎麼道歉？」。

受害人胸圍內褲驗出淫狼DNA

雖然黃男不停表示希望和解，據報一度下跪哀求，但受害人拒絕和解，繼而前往警局報案，經醫院檢驗後，證實其胸圍、內褲及上下嘴唇均驗出和黃男相符的男性DNA。

法官沒有接納被告口供，裁定「乘機猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年。（AI生成圖片）

被告否認犯罪︰合意互摸

檢察官認為證據確鑿，於是提出控告。案件在士林地院進行審理，黃男在庭上否認犯罪，辯稱當時按照女友要求，將原告抱到床上，「在過程中感覺她有摸我，所以我才親吻她」，繼而摸向對方胸部和下體，形容「是合意互摸」。

侵害原告性自主權 罪成判入獄1年

但法官認為，雙方案發前2個月透過instagram認識，沒有深厚交情，綜合影片和DNA報告，認定黃男說法明顯是卸責之詞，侵害原告的性自主權，造成難以抹滅的創傷，加上態度不佳，沒有進行賠償達成和解，裁定「乘機猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年，案件仍可上訴。

（綜合）