稱遭妹夫性侵！她哭訴︰腹部沾滿DNA　 2次審理被告1原因維持無罪

台灣新北發生懷疑性侵案。1名女子聲稱遭妹夫性侵，對方更在其腹部射精，令她沾滿妹夫的DNA，其後生活完全失序。案件經過2次審理，法官認為受害人事前事後情緒一樣，連家人都沒有發現她有異樣，而其腹部採集到的男性Y染色體DNA僅顯示「不排除來自被告或其同父系血親」，而且無法判定體液種類和形成方式，無法直接證明和性侵行為有關，因證據不足，法官裁定被告無罪。



原告稱遭妹夫性侵，對方射精射在其腹部位置，令她沾滿DNA。（AI生成圖片）

原告哭訴遭性侵︰妹夫射精到腹部

台媒於今年1月報道，原告聲稱，2023年仍和家人同住，妹夫趁機在住所客廳向她作出恐嚇，威脅若不配合，將對其家人不利，隨後將她帶到父親房內撫摸，最終性侵得逞，並射精到其腹部位置，令她沾滿對方DNA。

原告表示，事後有心理創傷和感到恐懼，導致生活失序，最終向父親和前夫透露事件，案件因而曝光。進行一審時，法官認為證據不足，裁定被告無罪。

一審判無罪 檢察官上訴至高等法院

檢察官上訴至高等法院，強調原告口供前後一致，其前夫亦曾當面質問被告，對方不但沒有否認，而且回應「做都做了，不怕你知道」。另外，檢方提出身心科診斷書資料，認為原告確實受到重大情緒創傷。

案件經過2次審理，法官都裁定被告無罪。（AI生成圖片）

家人口供和檢方主張出現落差

法官經審理後卻認為，原告胞妹和父親在法庭上的口供，和檢方主張出現明顯落差，他們均證稱，被告遭到質問時，態度激動和否認指控，父親更表示，案發後未能觀察到女兒生活明顯失序的情況。其他家人作供時均表示，被告與原告前夫平日相處融洽，甚至曾經帶同原告前夫外出打工，日常聚餐和娛樂費用通常由被告負擔，和檢方聲稱的緊張或對立關係並不相符。

無法判定體液種類和形成方式

物證方面，雖然鑑識人員在原告腹部採集到男性Y染色體DNA，結果顯示該檢體「不排除來自被告或其同父系血親」，無法判定體液種類和形成方式，無法直接證明和性侵行為存在必然因果關係。法官認為，雙方長期同住，在日常生活中，有可能因接觸共用物品而留下DNA痕跡，鑑定結果不足以成為有力證據。

法官再次裁定被告無罪

法官強調，刑事案必須證據確鑿，才能判處被告罪成，同樣適用於今次案件。法庭不能單憑原告單方口供、創傷反應或存在疑問的間接證據，就認定被告有罪，原審裁決有理，檢察官上訴理由不成立，所以駁回上訴，維持被告無罪。

（綜合）