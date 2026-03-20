牙醫診所院長猥褻離職女員工！借送別強抱強吻問：可再放肆點嗎？

有人離職，歡送的方式也應該有分寸！台南1名牙醫診所院長以送別離職女員工為由，張開雙臂將她擁抱，並趁機強吻，無視女方反抗行為，反而詢問「可以再放肆一點嗎？」，事後捱告認罪，賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）達成和解，法官依法裁定「強制猥褻」罪成，判處緩刑2年。



蔡男即場張開雙臂擁抱離職女員工，完全沒有理會女方閃躲反抗，隨後摘下口罩向她強吻，甚至詢問「可以再放肆一點嗎？」。（AI生成圖片）

贈送紅包後強抱強吻

台媒於今年2月報道，涉案蔡姓男子在台南1間牙醫診所擔任院長，案發於2025年5月1日晚上，1名女員工離職，蔡男以感謝及餞別為由，向她贈送1個放有2,000新台幣（約500港元）的紅包，然後即場張開雙臂擁抱，完全沒有理會她奮力閃躲反抗，隨後更摘下口罩強吻，甚至詢問「可以再放肆一點嗎？」，受害人事後報警提告。

受害人獲得15萬新台幣（約3.83萬港元）賠償金。（AI生成圖片）

賠償15萬新台幣達成和解

蔡男接受調查期間承認犯案，付出15萬新台幣（約3.83萬港元）賠償金與受害人達成和解，同時獲得女方原諒。

強制猥褻罪成 緩刑2年

法官認為，被告從事醫療業務，沒有尊重其他人身體自主權，考慮到被告沒有前科，受害人同意給予緩刑機會，裁定「強制猥褻」罪成，判處6個月有期徒刑，可易科罰金，同時緩刑2年，緩刑期間接受保護管束。

（綜合）