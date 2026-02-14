已婚副教授約女舊生看夜景！車內強抱狂吻　她崩潰報警拒和解

為人師表，理應愛護學生，就算是對舊生都不能越軌！台灣高雄1名大學已婚副教授相約1名已畢業的女生，前往高屏溪河堤看夜景，2人坐在車內一邊品嚐美食，一邊飲酒聊天，其間副教授色心大起強抱女方，甚至湊臉狂吻，嚇到受害人崩潰報警。副教授捱告認罪，提出支付賠償金達成和解，卻遭受害人拒絕。法官經審理後，裁定被告性騷擾罪名成立，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金。



林男開車載同受害人前往大樹區高屏溪河堤，懷疑受到酒精影響，一時起了歪念，突然緊緊擁抱女方，不理會對方抗拒，低頭猛親其左臉頰及手臂。（AI生成圖片）

畢業後師生仍保持聯絡

台媒於2025年12月報道，涉案林姓男子案發前已婚，和妻子育有小孩，在台灣高雄1間大學擔任副教授，本身和受害人是師生關係，受害人畢業後仍然和林男保持聯絡，案發時雙方相約看夜景。

緊緊擁抱女生猛親臉臂

案發於2024年10月23日晚上9時許，林男開車載同受害人前往大樹區高屏溪河堤，在迷人夜景下，2人坐在車內進食飲酒談心。林男懷疑受到酒精影響，一時起了歪念，突然緊緊擁抱女方，不理會對方抗拒，低頭猛親其左臉頰及手臂，受害人奮力掙脫下車報警。

法官裁定被告干犯《性騷擾防治法》，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金，以每日1,000元（約250港元）折算。（AI生成圖片）

被告願賠償 受害人拒絕和解

案件在橋頭地院進行審理，林男正在攻讀博士學位，在庭上承認罪行，不斷表示為事件感到後悔，提出支付賠償金，以換取和解，但受害人態度強硬，堅持拒絕和解。

判處有期徒刑3個月 但可易科罰金

法官考慮到被告身為大學教師，不知自重，利用獨處機會性騷擾受害人，嚴重損害其身心，裁定干犯《性騷擾防治法》，判處有期徒刑3個月，但可易科罰金，以每日1,000元（約250港元）折算，全案仍可上訴。

（綜合）