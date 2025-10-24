愛上16歲女工讀生！運菜公司老闆車內告白兼強吻︰有沒有喜歡我？

台灣發生職場性騷擾案。彰化1名載運蔬菜公司老闆對16歲的女工讀生產生好感，有次開車接載對方時，突然把車停在路旁，然後向女生告白，詢問：「你有沒有一點點喜歡我？」繼而強吻對方2秒，受害人事後作出提告。



案件經一審後，法官裁定被告「成年人對少年犯性騷擾防治法之利用業務機會性騷擾」罪名成立，判處拘役60天。但檢察官認為刑罰太輕決定上訴，法官經過二審後，改判有期徒刑4個月，但可易科罰金，全案定讞。



老闆告白後強吻受害人大約2秒。（AI生成圖片）

老闆強吻16歲女工讀生2秒

台媒於今年10月報道，案發於2024年9月，16歲受害人下課後到公有菜市場擔任短期工讀生，協助理貨和搬運。同年9月7日，受害人被指派陪同老闆載運蔬菜到員林，惟駕駛途中，老闆突然路邊停車，並向受害人告白，詢問：「你有沒有一點點喜歡我？」即使受害人回答「沒有」，但老闆仍不放棄，繼續用手指戳碰受害人的手指2至3次，要求受害人「看着我」，繼而表示「我有話要說」，然後用嘴對嘴方式親吻大約2秒，受害人嚇到跳出車外，急奔派出所報警求助。

一審判拘役60天

案件在彰化地院簡易法院進行一審，法官考慮到被告明知女方是未滿18歲人士，卻利用業務上權勢，向她進行性騷擾，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，造成女方心理受創，考慮到其犯罪動機、目的、手段，以及認罪，但至今未獲得受害人原諒，裁定「成年人對少年犯性騷擾防治法之利用業務機會性騷擾」罪名成立，判處拘役60天。

法官經二審後，改判有期徒刑4個月，但可易科罰金。（AI生成圖片）

二審改判有期徒刑4個月

檢察官認為刑罰過輕，重申受害人仍有巨大陰影，事後變得極度敏感，只要見到相關新聞，就會感到極度不安，甚至經常半夜突然驚醒哭泣，需要家人陪伴。由於受害人至今仍有心理創傷，加上被告態度極差，調解期間對案情避重就輕，沒有向受害人真誠道歉和賠償損失，完全沒有展示悔意，因此提出上訴。法官經二審後，改判有期徒刑4個月，但可易科罰金，全案定讞。

