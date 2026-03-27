男友遭死黨狂慫恿嫖妓！他咁回覆令女友擔心　網民：肯定一早玩過

港產片《單身男女》曾提及「10個男人9個滾」，揶揄大部份男士兩性關係混亂。台灣1名女生在網上表示，男友有數名「死黨」，他們「私下講話都蠻難聽的」，甚至創立有關兩性關係的群組，其中1人更經常出境出差，大談自己在外地嫖妓過程，樓主的男友打算出境前往外地上堂進修，朋友竟不斷慫恿他順道「體驗」買春，男友則回覆「上課，再想要不要X一下」，令到她非常擔心。



大量網民留言解讀樓主男友的留言，直指「在想『要不要X一下』這句話，就是在告訴你他平時在台灣就有在嫖妓了吧？沒去過怎麼會是這樣回覆」、「物以類聚」、「你小心得病」。



樓主的男友打算出境去外地上堂進修，但其友人慫恿人心木去買春。（AI生成圖片）

創設群組大談兩性關係 包括嫖妓

樓主在「Dcard討論區」表示，男友有數名男性朋友，不但「私下講話都蠻難聽」，而且創設群組大談兩性關係，包括嫖妓，但彼此都有老婆或女友，其中1名男生因工作關係而經常飛往外地，多次在群組提及自己嫖妓一事。

男友打算出境進修 死黨慫恿順便「體驗」

男友打算進修，如果聘請老師前往台灣，3天需要6萬新台幣（約1.5萬港元），但出境上課3天才2萬新台幣（約5,000港元），所以他打算今年3月安排出境上堂。詎料該名大談自己召妓經驗的「死黨」得知後，不斷慫恿樓主的男友順便「體驗」買春，男友卻指「上課，再想要不要X一下」，朋友表示「要啦，多帶一點現金」。

該名大談自己召妓經驗的「死黨」，不斷慫恿樓主的男友順便「體驗」買春，令樓主憂心不已。（AI生成圖片）

樓主擔心男友抵受不住誘惑

樓主見到對話內容，「不放心之下也有跟男友提出『不然第3天上完課，我也飛過去跟你一起玩』」，男友表示可以，以樓主對男友的認知，「我覺得他真的會去買春的機會不大」，形容男友是「1個還蠻實際的人，應該不會為了一時的爽花錢，屬於有色無膽的類型」，但始終世事難料。

網民︰你都無法說服自己相信他

帖文引來許多網民留言指「男友︰『在想要不要X一下』這種你居然還留着，也是很神奇」、「你都無法說服自己相信他」、「真噁」。

（Dcard討論區）