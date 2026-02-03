男友答應全包赴日旅費突反口！她決定這樣做　網民支持：誠信問題

如果雙方價值觀不合，理應盡快分手！台灣1名女生在網上表示，由半工讀時期開始和大自己10歲的男友交往，至今已經5年，雙方薪水和存款慢慢追近。由於經濟能力相若，所以「節日生日會互請」，男友今年想前往日本旅遊，但她不太想，雙方商討良久，女生要求男友全付旅費，她才會去，男友當場答應。惟訂完機票和酒店後，男友突反指雙方要「AA制」，甚至聲稱是女生想赴日，雙方口角後，男友退回機票和酒店。



帖文引來大量網民留言，「你沒錯，對方像是用騙的一樣，還好是旅遊，哪天連懷孕都反悔」、「真心建議分手，這種小事情都要用騙，無恥沒有下限」、「這情況跟AA沒關係吧這比較像是誠信問題」，最後女生考慮雙方過往相處問題，決定提出分手。



女生指男友想去日本旅行，雙方最終因付費問題鬧至分手。（示意圖／shutterstock）

經濟能力相若 通常「AA制」付費

樓主在「Dcard討論區」表示，自己今年25歲，與男友相差10歲，雙方已交往5年，「年薪跟他一樣多，過年後換工作會超過他，存款照我存錢的速度今年就會跟他一樣多了」。雙方家境差不多，所以他們一直都是「AA制」付費，每逢節日生日會互請。

男友想去日本 答應代女友付全費

男友今年表示想去日本旅遊，但樓主不太想去，男友一直糾纏不休，她便要求男友代她全付全部旅費才肯去。男友立即同意，繼而訂機票和酒店。

要求男友代她全付全部旅費才肯去日本，男友立即同意，但之後反口要求「AA制」。（示意圖／shutterstock）

反悔改口要求「AA制」

樓主之後認為要男友代付全費有少許過份，便打算負擔部份支出，於是詢問細節，但男友反稱今次都是「AA制」，樓主曾建議她可出1萬新台幣（約2,500港元），男友出2萬新台幣（約5,000港元），但男友堅持「不行，就是要AA」，甚至反稱是樓主想前往日本。樓主解釋那是前年的事，去年已經不想去日本，加上「我說要去哪，你都不同意，整個旅程都只能聽他的，以前就這樣連吃飯也是」。最終男友退回機票和酒店，雙方沒有赴日。

雙方相處一直有問題 終分手收場

樓主在帖文補充，「20歲半工半讀還是學生的我以為男友很棒」，覺得男友月薪3萬多新台幣（7,500港元）已經算「高收入」，「出社會後才意識到那不過就是比基本薪資多一點」。男友一度打算開餐廳，最終流於空想，自己隨住年齡閱歷增加，眼界也變寬，「自己的性格和能力也一直在變好」、「意識到自己一直在進步」，相反男友留在原地，樓主卻不願意放棄這段感情。

雙方發生口角，樓主決定分手。（示意圖／shutterstock）

樓主想了一晚，「其實（去）日本這件事只是最後一根稻草，這些日積月累的失望才是導致我這次爆炸的原因」，所以決定分手。

網民支持分手︰不要浪費時間

許多網民留言指「支持分手」、「才25歲，分手，找下一位，不要浪費時間」、「差10歲、薪水一樣還AA加無誠信，不分手留過年？」、「這跟全付無關了，這跟對方做事態度與人品有關，說一套做一套，哪天結婚後是不是也說一套做一套，然後你繼續忍受？」。

