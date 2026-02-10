「笑眼女神」朴淡備棄做空姐　自爆英文差只識一句　轉行因這原因

有「笑眼女神」封號的洋基工程韓籍啦啦隊員朴淡備，因豐富的韓國職棒應援經驗與舞台上精準的舞蹈節奏與親切笑容而擁有極高人氣，《中天新聞》特地邀請她分享來台應援面臨的挑戰，與私下可愛的一面。



雖身兼韓職樂天巨人的副隊長，朴淡備說自己的MBTI是ISFP，是個內向型的I人：

來台灣應援時，有超多大砲鏡頭對準我面前，剛開始有點嚇到，但還是很受寵若驚。

洋基女孩YoungKey Girls成員朴淡備（Instagram@daaaaam__b）

點擊查看洋基女孩YoungKey Girls成員朴淡備專訪節選：

+ 9

許多粉絲認為她：

「無時無刻都面帶笑容」

「擁有很強大的氣場，但又有一種難以形容的親切感」



甚至有人直言：「她一看就是台灣人會喜歡的類型。」

面對高度評價，朴淡備自謙私下個性比較慢熟，與舞台上光彩奪目的形象截然不同，坦言舞蹈大多是靠自己摸索學習，雖然小時候曾上過兒童舞蹈補習班的KPOP專班，但之後大多是靠自學進步，她笑說自己很喜歡啦啦隊「大動作的帥氣舞風」，能帶動現場觀眾的氣氛最重要。

更多洋基女孩YoungKey Girls成員朴淡備的相片：

+ 15

在職涯選擇上，朴淡備也走過一段轉折，她曾主修航空服務科系，但實習後發現不適合自己：

甚至曾因為英文只會一句『Good morning Sir』。

連經理人都虧她晚上就沒辦法服務客人了，所以毅然決然放棄觀光業工作，決定報名參加啦啦隊甄選，人生大轉彎之下，找到真正屬於她的舞台。

由於許多台灣粉絲都認為朴淡備與統一「Uni-Girls」本土啦啦隊女孩侯芳撞臉如同姊妹，兩人不僅同為24歲，且身高只差2公分，對此，朴淡備表示自己的嘴巴與眼睛的確神似侯芳，希望未來有跟侯芳同框合作或拍影片的機會。

當談到媽媽常在社群媒體底下留言支持，朴淡備笑說媽媽會寫「淡備最漂亮」、「淡備長得忠厚老實」、「好會跳舞」等等奇怪的話語，不過這些孩自家人的鼓勵，都是她的重要支持力量，最後也許願身體能健康不要受傷。

延伸閱讀：韓啦啦隊女神專訪 前輩安惠志大數新人朱叡智「身上最迷人3點」

+ 14

延伸閱讀：

樂天女孩贈球衣 雷霆啦啦隊驚豔台式應援「魔性」魅力

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】