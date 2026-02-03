啦啦隊女神親證「體內已切除1部分」　自爆曾遭性騷被陌生人襲胸

啦啦隊女神Yuki（廖幼齒）日前上Podcast頻道《啦啦NEWS》，分享職涯第11年的心路歷程，也透露前陣子住院切除膽囊。



主持人豆芽和Yuki交情相當好，她爆料Yuki以前穿著邋遢，素顏穿大件T恤、大件牛仔褲、頭髮亂，「以前的樣子，會覺得怎麼進得了啦啦隊？」Yuki笑說可能是因為那時期還沒有「徵選」的環節，豆芽補充：「而且不流行韓員！」

Yuki（幼齒）（IG@yukiii_min）

Yuki分享之前很容易脹氣、肚子痛，有天跳完籃球賽的應援，肚子痛到整個人站不直，馬上急診打止痛藥，隔天照常去應援，沒想到結束後突然肚子痛，就醫檢查出膽囊發炎，住院10天，沒有安排開刀。

近來第二次復發，Yuki決定切除膽囊，

我不想要經歷第三次，那個痛起來要人命，我急診完立刻開刀，所以我現在是「無膽」人士。現在很多人都開過這個刀，不是大手術。

沒有膽後，Yuki說飲食不能太油膩，身體還在適應，「排便以前正常早上一次，現在吃油，一天會排2、3次。」

節目中，Yuki自爆曾遭到性騷擾，當時她搭火車，對方直接抓她的胸部，身旁的人拍到當下的影片，對方共抓了4個人。Yuki想起還是相當憤怒，她說：

事發當下我嚇到，我轉頭打了他的手，我人生最後悔的事，就是怎麼打這麼輕，我應該一拳揍下去。

官司纏訟許久，最後她選擇不跟對方和解，讓對方留下案底。

