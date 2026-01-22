曾捲人夫風波！啦啦隊女神驚爆熱戀「BMW男」　熟練入屋獨處4小時

同時為台灣職棒味全龍、台職籃臺北台新戰神效力的啦啦隊女孩柳柳（柳昕妤），擁有出眾容貌和舞技，未來發展被球迷們看好，她去年被傳曖昧已婚富二代，男方育有3個小孩，讓她火大發聲明否認喊告。



不料1月21日又爆出她身旁出現一位駕駛BMW的男子，除了上演接送情，還一同回到女方住處，關係不尋常。

「柳柳」柳昕妤（IG@yuxyndi）

更多「柳柳」柳昕妤的相片：

+ 33

據《鏡週刊》報導，該名BMW輕熟男在1月16日傍晚，手拿兩杯飲料熟練地進入柳柳家門，一身深色休閒打扮，頭頂短髮，在房裡待了4小時後，2人一同出門到便利商店消費，買完東西後，柳柳在旁陪伴BMW男抽煙，等到對方開車離去後，她才獨自回家。

而將時間推回1月12日，兩人也是速戰速決，柳柳當天先搭多的士外出，該名BMW男開車等待她練完舞，兩人作伴3個小時後，又回到柳柳住處，戀情藏得隱密。

柳柳去年8月初遭匿名網友造謠，被指與已婚富商出國享受雙人旅遊，柳柳氣憤發布聲明闢謠，並對網友提出加重誹謗罪等刑事告訴。相隔一天，網友便發出道歉聲明，承認迷戀啦啦隊情節而扯謊，承認一切為虛構，祈求柳柳原諒。

+ 20

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】