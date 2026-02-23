閨密是姦夫！人妻稱偕友遊玩　挺孕肚床戰　丈夫陪產當日驚悉出軌

閨密通常指女性，但都有「男閨密」，甚至是姦夫。台灣新北1名孕婦向丈夫聲稱尋找「閨密」外出遊玩，丈夫不以為意，豈料妻子產嬰當日，人夫等候期間使用妻子手機，發現所謂「閨密」竟然是1名陌生男子，而且妻子當時腹大便便，仍然多次和對方開房，並有親密合照。綠帽夫隨後怒告妻子，法官經審理後，認為女被告侵害男方配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元）精神慰撫金。



妻子懷孕期間仍和姦夫激戰。（AI生成圖片）

妻子懷孕一度返娘家休養

台媒於今年2月報道，涉事綠帽男自行開店做生意，2023年11月底和1名女子結婚，妻子懷孕期間，他體諒對方辛苦，吩咐她好好休息切勿工作，而且同意讓她返回娘家休養，他們分隔兩地，透過手機聯絡。

丈夫見到親密合照 質疑「閨密」是姦夫

孕妻回家後正值2024年，經常向丈夫聲稱，前往台中和暱稱「尼尼」的閨密出門遊玩，丈夫不疑有他。直到同年10月，人夫陪同妻子到醫院待產，使用妻子手機時，驚見對方同年7月26日至29日和1名陌生男子多次開房，而且有親密合照，包括接吻、擁抱和摸胸，見面時間正好和妻子口中的「閨密」外出日期一致，質疑「閨密」正是姦夫，於是質問妻子，對方一度承認有婚外情，使他憤而提告索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

人夫等候期間使用妻子手機，發現所謂「閨密」竟然是1名陌生男子，而且妻子當時腹大便便，仍然多次和對方開房，並有親密合照。（AI生成圖片）

妻子否認偷腥 反斥丈夫翻拍手機相簿

案件在台中地院進行審理，女被告卻否認偷腥，辯稱男方陪產期間不理會其生產痛苦，以怕血為由拒絕進入產房，甚至擅自翻拍其手機相簿，背叛對他的信任，她亦強調和「尼尼」的互動僅屬一般朋友社交範圍，否認雙方曾經開房或發生關係。

法官裁定賠償20萬新台幣

法官經審理後卻認為，原告在夫妻關係中合理查看妻子手機，照片顯示雙方互動超越一般友人交往範圍，侵害男方配偶權，判通被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）精神慰撫金，自2025年8月29日起計息至清償日為止。

（綜合）