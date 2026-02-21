鰥夫變綠帽男！愛妻逝世後被揭偷腥11年　驚揭女兒早叫姦夫做爸爸

伴侶過世後，才知道對方有重大秘密！台灣新北1名鰥夫整理亡妻遺物時，驚見對方和1名陌生男子的親密合照、對話紀錄、出國機票等出軌鐵證，估計偷腥時間長達11年，「愛愛」次數高達74次。鰥夫隨後與女兒進行親子鑑定，確認雙方沒有血緣關係，鰥夫驚覺自己戴綠帽，怒告姦夫索償500萬新台幣（約127萬港元）。



法官經審理後，認定出軌妻曾經安排女兒叫姦夫做「爸爸」，姦夫侵害原告的配偶權，考慮到所有因素後，判處被告賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。



法官形容吳妻、林男和女童親密互動，與一般家庭沒有分別。（AI生成圖片）

出軌妻與姦夫發生關係次數高達74次

台媒於今年2月報道，吳姓人夫於2007年2月5日結婚，妻子於2013年2月26日生下一女，廿於2024年2月14日過世。吳男忍痛整理愛亡妻遺物時，意外發現她和林姓男子的出軌證據，包括親密合照、對話紀錄、出國機票和信用卡帳單，對話內容顯示他們互稱「老公」「老婆」和其他親暱訊息，估計妻子在婚姻期間和林男發生關係，次數高達74次。

親子鑑定報告證實與女兒沒有血緣關係

吳男甚至懷疑女兒並非自己親生骨肉，於是進行親子鑑定，報告證實他們沒有血緣關係，於是向林男索償500萬新台幣（約127萬港元）。

吳男在妻子離世後才驚悉對方出軌，女兒並非自己親生骨肉。（AI生成圖片）

男被告否認婚外情

林男捱告否認發生關係，辯稱和吳妻只是同事關係，卻因興趣相同成為好友，吳妻更曾多次表示婚姻不協調，相關照片和對話無法證明他們超越一般男女交往範圍，親子鑑定報告只能證明女童並非吳男親生，無法證明林男就是生父，而且由2013年起開始計算，案件超出10年追訴時效，所以他毋須負賠償責任。

法官認定原告配偶權遭侵害

法官查看證據後認為，吳妻的確和林男交往，安排女兒稱呼林男為「爸爸」，由2015年至2017年期間，吳妻和林男多次旅行，包括2人2015年5月前往日本、同年6月和12月帶同女兒到日本札幌、2016年7月及2017年10月再赴日本福岡，他們和女童親密互動，和一般家庭沒有分別，侵害吳男配偶權，此段期間仍在追訴時效內。

判處賠償50萬新台幣

法官指出，如果由女童出生前的性行為計算，部份性關係的確超過10年時效，所以不會審理，綜合雙方身份、經濟狀況和侵害程度，判處林男賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

（綜合）