驚悉16歲女兒遭前17歲男友無套性侵！母親這樣動手私了　判刑出爐

即使驚悉家人遭人傷害，都不應私了報復。台中1名母親發現16歲愛女慘遭17歲前男友性侵，甚至沒有使用安全套。母親大怒持高爾夫球桿狂毆青年，並在網上開火痛罵對方，威脅「你家準備發生命案」，青年負傷報案。女被告「傷害」和「誹謗」罪名成立，被判處4個月有期徒刑和拘役50日，皆可易科罰金。



母親發現16歲愛女慘遭17歲前男友性侵，連避孕措施都沒有做，於是大怒持高爾夫球桿狂毆青年。（AI生成圖片）

驚悉女兒遭性侵 手持高爾夫球桿狂毆

台媒於今年2月報道，該名母親驚悉16歲女兒和17歲男友分手後，對方仍然糾纏不清，甚至強行將她帶到鐵皮屋性侵，大怒下相約該名青年上門，繼而手持高爾夫球桿一頓狂毆，責怪他沒有履行「18歲前不得發生性行為」承諾。青年被打到全身受傷，甚至吐血，傷勢嚴重。

IG限時動態恐嚇男方

除了動手之外，母親甚至動口，登入女兒instagram帳號，在限時動態痛罵青年「癩蛤蟆想吃天鵝肉」、「你家什麼骯髒家境」、「騙女生說處女膜破了會再長回來，內X還說沒關係，在安全期不會懷孕」，母親更威脅「你家準備發生命案」，甚至恐嚇他出門會被車撞死。青年感到生命受到威脅，於是報警求助。

法官認為原告行為離譜，但他當時年僅17歲，女被告護女心切，以成年人身份動用私刑欺凌原告，證據確鑿，判處4個月有期徒刑和50日拘役，均可易科罰金。（AI生成圖片）

判處4個月有期刑期和50日拘役

案件在台中地院進行審理，法院經審理後認為，原告行為離譜，但他當時年僅17歲，女被告護女心切，卻以成年人身份動用私刑欺凌原告，證據確鑿，裁定「成年人故意對少年犯傷害罪」和「誹謗」罪名成立，判處4個月有期徒刑和50日拘役，均可易科罰金。另外，台媒沒有報道青年涉嫌性侵一事的下場。

（綜合）