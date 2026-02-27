8寶爸被控12次性侵13歲繼女！被控拒認亂倫　最高可囚X年打藤X下

馬來西亞發生未成年女童懷疑遭性侵案。1名擁有8名子女的職業司機被指多次趁妻子外出時性侵13歲繼女，被控12項亂倫性侵罪名，被告在庭上拒絕認罪，獲准以4萬令吉（約7.7萬港元）保釋候審。



連同繼子女 共有8名小孩

當地媒體今年2月報道，40歲被告王煥冠（譯音）以駕駛私家車載客維生，和前妻育有3名子女，離婚後和現任妻子育有1子，現任妻子和前夫育有4名子女，受砉人是其中1名女兒，一家人住在峇株巴轄一個花園；連同繼子女，王男有8名小孩。

趁妻子外出送貨 多次性侵13歲繼女

由於現任妻子從事網路代購，所以不時外出送貨，王男被指趁妻子送貨期間，多次性侵繼女，受害者不堪受辱，用手機私訊母親告發繼父。事件被發後，警方今年2月13日拘捕王男。

合共面對12項罪名包括亂倫

王男被控由今年1月2日至2月9日早上8時45分至10時，在住所8次強姦繼女、3次指侵，以及1次舔向繼女下體，涉嫌干犯《刑事法典》第376(3)條文「亂倫」，一旦罪成可被判監禁不少過8年及不超過30年，以及不少過10次打藤。另外，被告行為亦抵觸《2017年性侵兒童罪案法令》第14(a)條文和第14(d)條文，罪成皆可被判監禁不超過20年，另加打藤，合共12項罪名。

獲准以4萬令吉保釋候審

案件2月23日在麻坡第二地庭進行審理，被告進入法庭時略為低頭，避開記者鏡頭，他在庭上拒絕認罪，法官經審理後，批准被告在1名擔保人擔保下，以4萬令吉（約7.7萬港元）保釋候審，同時需要定時到鄰近警局報到，不准騷擾受害人，直到案件結束，案件今年4月23日再次提堂。

