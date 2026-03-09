丈夫離世2個月！寡婦服藥昏睡遭老爺猥褻　被告狡辯︰是新抱主動

台灣發生老爺猥褻新抱案件。高雄1名人妻飽受喪夫之痛，帶同年僅1歲兒子繼續與和老爺同住，在丈夫離世約2個月，她有次服用感冒藥在客廳沙發昏睡後，遭老爺趁機撫摸其大腿，即使她驚醒反抗，老爺仍然強行猥褻。女事主事後怒提告，但被告卻沒有悔意，反稱是新抱「主動找我親熱」。



法官拒絕接納男被告口供，裁定「強制猥褻」罪成，判處有期徒刑1年，並須賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。



受害人因感冒而服藥，繼而在客廳沙發休息，卻遭老爺猥褻。（AI生成圖片）

服藥昏睡遭猥褻

台媒於今年3月報道，受害人的丈夫於2023年6月過身，喪偶後她和1歲兒子繼續和老爺同一屋簷下。同年8月，受害人因感冒而服藥，繼而在客廳沙發休息，老爺趁其藥力發作意識昏沉之際，直接撫摸其大腿，嚇到她驚醒過來，不斷拉住褲頭屈膝轉身反抗，同時警告「小孩在睡覺，請不要鬧，趕快回去」，老爺視若無睹，強行猥褻得逞，受害人事後報案求助。

老爺辯稱︰是新抱主動找我親熱

案件在橋頭地方法院進行審理，老爺承認撫摸親吻，堅稱沒有強迫新抱，甚至辯稱「是她主動找我親熱，我們過程很自然，她完全沒有反抗或不悅」，但受害人清楚交代案情，包括反抗不果後，取出手機錄影存證。

法官裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年，民事索償方面，法官裁定被告賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（AI生成圖片）

入獄1年 賠償50萬新台幣

法官經審理後認為，被告在兒子過身後，理應妥善照顧新抱和年幼孫子，但他為了私慾罔顧人倫，在兒子死後僅2個月便犯案，侵害受害人的性自主權，事後毫無悔意，甚至砌詞狡辯，對受害人造成二次傷害，雙方至今未能達成和解或賠償。法官裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年，民事索償方面，法官裁定被告賠償50萬新台幣（約12.7萬港元），全案仍可上訴。

（東森新聞）