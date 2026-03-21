假摔車真性侵！鐵騎士將女友的姊姊拋草叢性侵　狡辯：她褲子滑落

台灣發生「假摔車、真性侵」案件。花蓮1名男子駕駛電單車接載同居女友的胞姊外出，被指刻意翻車，趁對方跌落草叢時強行性侵，事後更駕車獨自離開。受害人5個月後才鼓起勇氣報案，但胞妹「幫親不幫理」，帶同男友和其他姊妹到上門希望協商和解，表示「你要多少錢我賠你，我們再殺一條豬」，鐵騎士更落淚求情，而受害人錄音後堅決繼續提告。



鐵騎士捱告後否認犯案，聲稱案發時只是上前扶起女友的胞姊，對方褲子自行滑落，雙方沒有發生性關係。辯方律師更稱被告因駕車摔倒一事而道歉，並非承認性侵，但法官經審理後拒絕接納被告口供，裁定「強制性交」罪成，判處3年10個月有期徒刑。



鐵騎士接載同居女友的胞姊外出，刻意翻車，趁對方跌落草叢時強行性侵，事後更駕車獨自離開。（AI生成圖片）

性侵後獨自駕車離開

台媒於今年3月報道，案發2024年1月15日下午，涉案男子當時邀請同居女友的胞姊一同前往查看農地，駕駛三陽旗下「野狼」電單車接載對方出門，駕駛大約5分鐘後，鐵騎士突然駛往佈滿石頭的崎嶇路段，電單車繼而失控摔倒，胞姊被拋出跌落草地，鐵騎士趁機將她壓制。胞姊驚叫「你老婆是我妹妹，我是她大姊，你為什麼要欺負我」，但鐵騎士沒有理會，仍然強行性侵得逞，事後更將受害人留在現場，獨自駕車離去。

鐵騎士落淚︰我錯了，是我不對，原諒我

受害人懷疑對方有心犯案，事件對她造成極大身心創傷，直到大約5個月後，才鼓起勇氣報警，但鐵騎士女友帶同其他姊妹上門，希望雙方達成和解，明言「你要多少錢我賠你，我們再殺一條豬」。鐵騎士落淚道歉，表示：「好了啦，不要一直講，我錯了是我不對，原諒我！」受害人留下錄音紀錄，繼續提告。

法官裁定被告「強制性交」罪名成立，判處入獄3年10個月。（AI生成圖片）

男被告否認犯案

案件審理期間，男被告反而否認性侵，辯稱案發當日他們駕車不慎摔倒，自己只是上前扶起原告，而她的褲子自行滑落，雙方並未發生關係。辯護律師亦稱，被告事後面對質問時，雖然表示「我不知道我為什麼做這個事，我很像被鬼弄神智不清」、「我不是故意的，我自己錯了，對不起原諒我」，但其實就駕車摔倒一事道歉，律師更稱原告平時有飲酒習慣，案發當日可能飲酒，導致雙方有誤會。

法官判處入獄3年10個月

但法官審視相關證據後，沒有接納被告說法，指出原告案發前左手骨折，剛剛剛完成手術，跟足醫生吩咐沒有飲酒，加上手部傷勢，令到她案發時難以反抗，如果被告確實遭到誤解，談判期間理應急於辯解，並非直接道歉，原告口供內容前後一致，而且附上錄音佐證，裁定被告「強制性交」罪名成立。法官考慮到被告目前從事務農工作，需要負擔同居女友和母親的生活開銷等經濟狀況，判處入獄3年10個月，案件仍可上訴。

（東森新聞）