90歲老婦遭4蒙面男入屋輪姦企圖殺害！女兒恐家醜外傳無即時送院

印度發生恐怖輪姦案。1名人手約90歲老婦獨自留在農村木屋家中，突有4名蒙面男賊闖入，用布塞口將她毆打輪姦，完事後打算連人帶床扔到附近井內，任由老婦自生自滅，卻因聽到其他人發出的異響，4人直接逃走。受害人暴露在外大約12小時，直到翌日才被其他人發現。



老婦身上有多處傷痕，下體流血，負傷通知住在附近的女兒，女兒卻因擔心家醜外傳，自行買藥為母親處理，但其傷勢沒有好轉，最終將母親帶到醫院接受治理，同時報警求助。警方接報後成立特別調查小組，循輪姦方向調查，同時懸賞1萬盧比（約830港元），希望有人提供色魔線索。



4名蒙面賊闖入，用布塞口毆打輪姦老婦，完事後打算連人帶床扔到附近井內。（AI生成圖片）

受害人住所比較偏僻

當地媒體於今年3月報道，年約90歲受害人獨自住在印度中部中央邦（Madhya Pradesh）坎德瓦縣（Khandw）的1個農村小木屋，距離縣城大約55公里，位置比較偏僻。

用布塞口毆打輪姦 完事後試圖連人帶床扔到附近井內

案發於3月5日晚上，老婦正在家中休息，突然有4名蒙面男闖入屋內。老婦見狀試圖反抗，但遭人用布塞住嘴部，之後4男蒙面抓住其手腳痛毆。由於老婦年老體弱，所以無力反抗，4人繼而將她輪姦，事後他們打算連人帶床扔到附近井內。當將老婦搬到農田之際，因聽到附近傳出車聲和人聲，4名蒙名男便直接扔棄受害人，然後倉皇逃之夭夭。

傷者女兒擔心家醜外傳，沒有即時將母親送院，最終傷者在醫院接受治理，目前情況穩定。（AI生成圖片）

女兒擔心家醜外傳 沒有即時送院

受害人被丟到戶外奄奄一息長達大約12小時，直到翌日（6日）早上，其他人到農田買乾草，見到受害人渾身是血，於是上前援助。受害人通知住在鄰村的女兒後，女兒聞訊趕至，發現母親身上有多處傷痕，私處重創流血，於是為她清理血跡，同時擔心家醜外傳而沒有報警，只自行到藥房購買藥膏和繃帶為母親處理。由於母親傷勢沒有好轉，所以女兒同日多次到藥房買藥，負責人大感奇怪詢問何事，得悉事件後建議將傷者送院。

傷者目前情況穩定

同日晚上大約10時，女兒才將母親送到醫院接受治療，翌日（7日）凌晨約2時，受害人轉送到較大型醫院，醫院職員見到其受傷情況，建議家人報警，幸老婦經治理後已脫離危險，目前情況穩定。

警方懸賞1萬盧比 希望有人提供線索

當地警方經調查後，發現受害人住所在案發前數天前曾遭到盜竊，卻沒有偷走任何物件，不排與今次性侵案是同一批人所為。警方根據《印度正義法典》第70條「輪姦」進行調查，成立1個由副警司領導的特別調查小組，同時派出3個小組追緝4名涉案男子，警方同時懸賞1萬盧比（約830港元），希望有人提供線索協助調查，同時強調將會加強巡邏偏遠農村地區。

（綜合）