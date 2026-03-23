高中女遭繼父性侵！蒐證取精液安全套都無用　他曾強迫口交判罪成

台灣發生性侵繼女案。台中1名男子和妻子及繼子女同住，繼女指控由小六至高二期間一直被繼父性侵，包括強迫口交和性交，一有反抗就會捱打，她向母親求助不果，決定以身犯險，「再犧牲最後一次」和繼父發生關係，取得內有其精液的安全套，但法官認為，此部分不能當作繼父違反少女意願，加上其他日子性交行為證據不足，所以判處無罪。由於被告承認強迫繼女口交，所以相關行為干犯「成年人故意對少年犯強制性交」罪名，入獄4年6個月。



受害人「再犧牲最後一次」和繼父發生關係，取得內有其精液的安全套，繼而提告。（AI生成圖片）

小六至高二被繼父性侵 母親拒施援

台媒於今年2月報道，受害人指控繼父從其小六至高二期間都侵犯自己，包括強迫她穿上性感內衣強制性交，她反抗就會遭對方痛毆或威脅。由高一升上高二暑假，繼父要求少女口交，受害人被迫照做，她曾向母親求助，但母親沒有理會。

受害人蒐證︰再犧牲最後一次

少女曾向同學透露事件，去到2025年3月23日晚上約9時，少女向同學表示，「再犧牲最後一次」，以取得含有繼父精液的安全套作為證物。她同時聯絡親生父親，相約翌日見面將她接走，最終報警提告。

被告承認要求繼女口交，法官裁定「成年人故意對少年犯強制性交」罪成，判囚4年6個月。（AI生成圖片）

繼父承認要求少女口交

案件在台中地院進行審理，繼父承認要求少女口交，卻辯稱是對方自願，加上事發現場是家中開放空間，妻子隨時察覺阻止，至於2025年3月23日性行為一事，繼父亦稱是少女自願，否認強制性交。

性交無罪 強迫口交罪成囚4年6個月

法官經審理後，少女非常確定當晚會和繼父發生性行為，無法排除少女為了取得證據，自願和繼父發生關係，難以認定違反其意願，其他日子性交行為同樣證據不足，所以無罪。至於繼父強迫少女口交證據確鑿，法官譴責男被告沒有妥善照顧繼女，反而將她當作發洩性慾的對象，導致身心受創，裁定「成年人故意對少年犯強制性交」罪成，判囚4年6個月，案件仍可上訴。

（綜合）