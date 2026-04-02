美前國安部長諾姆丈夫爆異裝癖　戴假巨乳照流出　特朗普表示震驚

美國政壇近日驚爆醜聞。



日前遭解職的前國土安全部長諾姆（Kristi Noem），她的丈夫被爆出「異裝癖」照片，引發譁然，共和黨內部認為恐非單純外流，而是政治操作的一環。

前美國國土安全部長諾姆Kristi Noem與她的丈夫拜倫Bryon Noem（Instagram@sdbryonnoem）

丈夫被曝光是「異裝癖」

美國《紐約郵報》報導，這張照片是諾姆的丈夫拜倫（Bryon Noem）身穿一個巨型氣球假乳房，照片曝光立即引發在華府政壇熱議。一名熟悉情況的共和黨內部人士直言：「我確實認為，她有可能是自己放出消息的。」

英國《每日郵報》指出，美國總統特朗普（Donald Trump）獲悉此事也感到意外：「他們證實了嗎？哇，若是如此，我為這個家庭感到難過。」特朗普強調：「我什麼都沒看，完全不知情。」

報導指出，有觀察人士認為，這起風波可能與諾姆試圖重塑形象有關，她遭特朗普解職後，據傳將與疑似有不倫戀的部屬盧萬多夫斯基（Corey Lewandowski），密謀「政治回歸」，甚至不排除以「角逐白宮」為目標。

知情人士說：「我不禁覺得，這可能是在轉移其他醜聞的注意力，甚至為未來離婚鋪路。」該人士認為，相關操作可能有助於塑造諾姆成為「受害的一方」。不過，諾姆方面否認這項說法，其發言人表示：

她對此感到極度震驚，整個家庭都措手不及，並希望外界給予隱私與祝福。

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