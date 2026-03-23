美百人婚禮慘變災難現場 場地地板突崩塌直墮地下室 六人急送院
撰文：中天新聞網
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開心的婚禮竟變災難現場！
美國新罕布什爾州消防局發言人稱，當地時間3月21日下午4點30分左右，新罕布什爾州塔姆沃思一家婚禮場地發生地板坍塌事故，造成6人受傷，所幸均無生命危險，已被送往當地醫院治療。
一家婚禮場地在舉行婚禮時竟發生地板坍塌事故：
6人受傷送醫
據急救人員的調度錄音顯示，事發時約有140位賓客在場參加婚禮。有6人受傷送醫，消防局確認無人死亡。卡羅爾郡警長辦公室調度員證實，多個部門正在處理這起事故，但拒絕透露更多細節。
新罕布什爾州消防局發言人證實，他們已派員前往現場，並確認該局將接手建築坍塌事故的調查。
一名在接到911報警電話後不久抵達現場的救援人員描述說，原定舉行婚禮儀式的建築物一半的樓層已經坍塌到地下室。他請求增派救援人員與目擊者交談，並表示當時現場約有145人。該救援人員還表示，他們正在小心翼翼地將人員從建築物中疏散出來。
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