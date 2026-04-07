啦啦隊女神李貞潤自揭無懼過江龍競爭　霸氣拒安穩　望搭檔許光漢

職籃新北國王韓籍啦啦隊員李貞潤在2月14日情人節當天總算登上台灣應援舞台，這段逐夢之旅耗時近3年，等待期間一度婉拒來自別隊的邀請，就是希望能有機會多元發展，挑戰不同領域的事物。



除了籃球場外，李貞潤同時也是韓國職棒SSG登陸者的啦啦隊員，3年以來經歷了自我懷疑的低潮期，還曾擔心機會是否永遠不會來臨：

會一直等待應該就是我不夠好，所以機會一直沒來找我？

李貞潤（Instagram@luvy00n）

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一度萌生放棄念頭，好在來自公司老闆的持續鼓勵成為堅持下去的動力，反思自己過往設立的目標最後都能達成，因而重拾信心。

在等待台灣機會期間，不乏來自別隊邀請她擔任隊長的機會：

因為隊長要帶領整個團隊，雖然比較安穩，但我其實更希望挑戰不同的東西。

李貞潤強調不後悔自己所做的選擇，為了在台灣出道做好準備，她持續精進外表管理、學好中文與舞蹈實力都有所提升，直播時更能與粉絲直接互動。

加盟新北國王QUEENS後，李貞潤發現舞蹈風格與韓國差異甚大：「新北國王舞蹈真的很專業也很困難，有很多不同的舞風。」比起台灣應援注重舞蹈的專業性與難度，韓國強調線條美感的K-pop風格，儘管剛開始要努力適應，但李貞潤認為對真心喜歡舞蹈的人而言，確實是一個很好的機會。

談到台灣市場韓援百花齊放、競爭激烈的現況，李貞潤表示並不會有過多壓力，堅持專注自己應做的事：「我一直抱持做好本分的心態，自然會走出一條屬於自己的路，每個人的條件不同，不需與他人比較。」

除了啦啦隊外，李貞潤其實也想嘗試演戲，笑說以前有一次參與廣告拍攝，自己的中文發音意外獲得現場工作人員肯定，而最欣賞的台灣演員就是許光漢，期待有天能有機會一起拍片。

好不容易等來台灣出道機會，李貞潤感謝粉絲們這3年來的不離不棄：「希望能在大家面前呈現更多的樣貌。」並透露現在心境真的很幸福。

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